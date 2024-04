Marta Mendía recuerda que el su mejor año en su carrera de atleta fue el 2004

Marta Mendía tiene el mejor resultado de una atleta navarra en unos Juegos Olímpicos. Su décima posición lograda en salto de altura en Sídney 2000 así lo acredita. La deportista vivió dos citas olímpicas, la primera la vivió con 25 años en Sídney y la segunda en Atenas. Una primera participación en la que quedó cerca del diploma olímpico y una segunda con el agua como protagonista. Sigue el atletismo de cerca tras haber estado implicada en la formación y en la federación.

Una referente de altura para que Navarra diera un salto en los Juegos Olímpicos repasa su carrera en COPE Navarra en una entrevista con motivo del centenario de la Federación Navarra de Atletismo.

La atleta navarra, Marta Mendía, nació el 18 de mayo de 1975 en Pamplona. Dio sus primeros pasos en el mundo del atletismo en Burlada. De ahí pasa a la Txantrea y a Jesuitinas, para terminar en el Pamplona Atlético. Hasta encontrarse con su especialidad, el salto de altura, probó “un poco todas las disciplinas, desde lanzamientos, hasta marcha”. Aunque siempre tuvo claro que lo que mejor se le daban eran los saltos “y especialmente la altura”. Comenzó con la modalidad que le llevó a ser olímpica gracias a la profesora de gimnasia de mi colegio. “En ocasiones los profesores que tienes te llegan a marcar, ella fue la primera que me animó” afirma.

Su primer recuerdo practicando atletismo se remonta a los Campeonatos de Euskadi. “Eran las primeras salidas, de viajar en equipo” unos momentos que dice Marta que aún conserva en su memoria, al igual el cariño con la gente con la que compartió esos momentos. Rememora también los Juegos Olímpicos de Barcelona, “que fueron la bomba”. Dice con pena que no pudo estar ahí porque le pilló “un poco joven”. En ese 1992 Marta ya llevaba años practicando atletismo y se acuerda de Fermín Cacho corriendo o Javier García Chico saltando. Afirma que “son imágenes que tengo grabadas en la retina”. La atleta navarra ha tenido dos referentes en salto de altura: Javier Sotomayor y Stefka Kostadinova. Con Sotomayor recuerda incluso haber coincidido en la misma competición.

Marta dice que el atletismo ha sido su mundo durante muchos años. Considera que “viví en una especie de burbuja por los entrenamientos, la formación y la competición” y cree que ha tenido “suerte de poder vivir del atletismo durante muchos años y poder dedicarme a algo que me gustaba mucho”. Afirma que el atletismo le dejó una marca para afrontar la vida, dice que tener que “currarte” las cosas para poder tener resultados te enseña a saber valorar el entrenamiento y el esfuerzo.

En su carrera ha tenido varias personas importantes. Comenzó con Félix Navarro en la escuela. En categoría cadete pasó a entrenar con un grupo que estaba más especializado en la altura con Raúl González. Él ha sido su entrenador “durante un montón de años” y con quien ha “compartido muchísimas vivencias”. Además, de la mano de Federación Española trabajaba con Miguel Vélez, que era el responsable de saltos de la española, y con él pasaba muchas temporadas en Barcelona en concentraciones para que pudiera supervisar el trabajo que estaba realizando. Algo similar encontró con Ramón Cid en la federación nacional. Marta también valora mucho a los grupos de entrenamiento que ha tenido en Pamplona, con quienes ha coincidido y a quienes considera “muy buenos compañeros” y que le ayudaban a afrontar el día a día.

Los Juegos Olímpicos



Marta Mendía pudo disfrutar de dos participaciones en Juegos Olímpicos. La navarra ha logrado ser un referente en el salto de altura en nuestra comunidad. Su 10º puesto en Sídney 2000 hace que sea la mujer con mejor resultado en Juegos Olímpicos.

¿Cómo fue tu camino a tus primeros Juegos Olímpicos?



Me encontré con mis primeros Juegos un poco de sopetón. No estaba dentro de la planificación, no estaba pensado que pudiera ir. Comencé a saltar por encima de 1.90 por lo que estaba cerca de la mínima. Casi a última hora, un poco antes del Campeonato de España, en un triangular de atletismo entre España, Italia y Polonia, disputado en el Velódromo Luis Puig, de Valencia logró la mínima y batir el récord de España. Fui por tener una opción antes de la última prueba. Con esa tranquilidad luego hice una buena marca y me gané el puesto en Sídney.

¿Y la clasificación para los segundos?

Fue completamente diferente, porque en los juegos de de Atenas ya llevaba varios años saltando por encima de 1.90 y la mínima ya la hice en pista cubierta. Ya sabía a lo que iba y pude preparar mejor la competición. No estaba pendiente de hacer una mínima. Puedes planificar mejor el pico de forma.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo viviste Sídney?

Nos fuimos con mucho tiempo de antelación. Había cambio de horario y nos concentramos en Adelaida, a unos 400 kilómetros de Sídney. No pude asistir a la ceremonia inaugural, y es una de las espinitas que tengo guardadas. Nunca ha podido estar en la ceremonia de inauguración y era una cosa que me hacía mucha ilusión.

¿Y Atenas?

Lo recuerdo con muchos nervios, muchos más que en Sidney. En los primeros logré la mínima al final y con el tiempo justo. Para Atenas ya sabía que iba a ir con antelación y sí que pesó un poco más todo ese seguimiento mediático. Ya sabía que iba a estar ahí y supone una mayor responsabilidad.

¿Pudiste disfrutar?

Salió una calificación con lluvia. Un día horrible y no fue mi día. Me quedé sin poder disputar la final. Me quedo con que en Sídney me quedé la décima. Encantada pese a quedarme sin diploma olímpico.

¿Qué supusieron para ti?

El año 2004 fue el mejor de mi vida atlética. Logré la mínima en el Campeonato del Mundo de pista cubierta. Quedé la sexta y logré mi billete a los Juegos. Además, luego me metí en la final olímpica. Fue mi mejor año en la carrera deportiva.

¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchas París 2024?

Son los próximos Juegos. Seguro que están muy bien. Espero disfrutar de alguien representando a Navarra. Es una pena que estando relativamente cerca no vaya ser fácil acudir por las entradas.