Javier Amores, presidente de San Juan club de 3ª División: "Los jugadores quieren jugar, pero con seguridad"

Javier Amores, presidente de la sección de fútbol de San Juan, nos analiza cómo está la situación de cara a regresar a los entrenamientos, la disputa de la fase de ascenso o incluso la distribución la temporada que viene de la Tercera División en dos subgrupos para acortar la temporada.

Javier Amores ha hablado para COPE Navarra y ha repasado varios temas de actualidad. Lo primero sobre sus jugadores y empleados afirma que: “no hemos tenido ningún caso, creo que están todos bien. Pero sí en los familiares”.

Respecto al retorno a la competición dice que: “A la hora de empezar se habla de Primera y Segunda, pero claro cuando empecemos equipos de Tercera, la pregunta es ¿Cómo?’”. De todos modos recuerda que siempre les han dicho que “todo va a depender de lo que marque el Ministerio de Sanidad”.

Pide tranquilidad, ”hay que esperar a ver las directrices que se marcan”. Respecto a la posibilidad de disputar el Play off exprés dice que: “Como presidente puedes mirar el tema económico o de salud, pero a un jugador no le puedo decir que no va a jugar una fase de ascenso. Los jugadores lo que quieren es jugar, pero con un poco de seguridad”.

Antes de competir el equipo tendría que entrenar y así está la situación de San Juan: “La primera dificulta es conseguir entrenar en grupo, y más en nuestro caso, que es una agrupación deportiva y que abrir las instalaciones depende de todos. Se puede dar la circunstancia que se pueda entrenar y no tengamos campo”.

¿Interesa subir? Javier Amores responde así: “Deportivamente interesa subir, cuanto más arriba más prestigio coge el club, pero luego hay que valorar varias cosas”.

Se espera que este miércoles se cancele la celebración de las competiciones de fútbol federativo. La esperanza de gran parte de la familia del fútbol es poder celebrar al menos unas eliminatorias de ascenso en formato exprés. Las últimas noticias apuntan a que, si las autoridades sanitarias lo permiten, se celebren unos play off entre los cuatro equipos que van primeros en cada grupo. De esto modo solo habría un ascenso por grupo. Desde la RFEF incluso se citan los horarios, serían las semifinales un sábado a las 20 (para evitar el calor) y la final 8 días después, el domingo a las 22 horas.

Luego habría que resolver y solucionar como confeccionar la Segunda B con los nuevos equipos. El objetivo, a expensas de saber cuándo regresa la competición, es reducir los meses de competición de la Tercera a ocho. Por si acaso no se puede comenzar a competir en septiembre. Además, para abaratar costes a los equipos, se realizarían unos subgrupos para que haya menos viajes y menos partidos por temporada.