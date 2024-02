Irati Etxarri, ante el preolímpico de baloncesto de París 2024: "no había pensado en si iba a venir"

La jugadora de baloncesto navarra, Irati Etxarri, se encuentra concentrada con la selección española de baloncesto para disputar el preolímpico. Irati buscará junto a sus compañeras el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. La navarra ha estado con Pilar Casado yAlbert Díez en Showtime COPE para contar cómo se encuentra tras su lesión y cómo vive las opciones de París 2024.

Japón Canadá y Hungría son las rivales a batir para lograr el objetivo de París 2024.

Durante la lesión Etxarri reconoce que lo que más le ha costado ha sido "tener paciencia". La jugadora cuenta así su proceso de recuperación: "hice un esfuerzo en no pensar en la vuelta, en saber que llegaría y lógicamente la viviría. Tenía en la idea disfrutarla mucho pero no había pensado en si iba a venir a la selección o no, porque sabía que era algo que iba a depender de cómo me sintiera cuando volviera".

Irati es clara al afirmar sobre el momento de la lesión que: "Si no me hubiese lesionado aquel 16 de febrero, no podría haber vivido tanto amor como recibí aquella noche". Un episodio ya superado afortunadamente, se encuentra bien y va superando fases para volver a ser la Irati antes de la lesión.

