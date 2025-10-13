Un gol gracias al 'pensamiento intrusivo' de Claudia Jiménez, que desvela en COPE, lanza a Osasuna Femenino

Osasuna Femenino se impuso por la mínima (1-0) al Cacereño en un duelo clave. Un golazo de Claudia Jiménez sitúa a las rojillas en puestos de playoff.

La victoria de este fin de semana en casa frente al Cacereño ha supuesto un empujón anímico y clasificatorio para Osasuna Femenino. El conjunto dirigido por Yosu Domínguez se coloca en los puestos de promoción de ascenso gracias a un solitario pero valioso gol de Claudia Jiménez. El 1-0 refrenda el buen momento del equipo, que encadena dos triunfos ligueros consecutivos junto a la reciente victoria en Copa de la Reina. Las rojillas empiezan a sentir “que ya empieza a funcionar lo que se trabaja día a día”, como reconoció la propia delantera en los micrófonos de COPE Navarra, en un partido que se antojaba “bastante complicado y duro”.

CA Osasuna Celebración del gol de Osasuna Femenino

Un gol de autor

La jugada del partido nació de la inteligencia táctica y la inspiración individual. Minutos antes del gol, la delantera navarra había detectado un punto débil en la defensa rival. “Le digo a mi compañera Larum que me mire, que busque ese hueco que yo creo que se estaba creando”, explicó. Dicho y hecho. Recibió un gran pase de su compañera y, en ese instante, tomó una decisión inesperada. Acostumbrada a jugar de cara, esta vez optó por la audacia, un arrebato que ella misma describió de forma particular.

Lo primero que se me pasó por la cabeza era dejarla de cara, pero tuve ahí un pensamiento intrusivo de poder girarme y pegarle como sea, y eso hice Claudia Jiménez Futbolista de Osasuna

La ejecución fue impecable. Un control orientado, giro y un zurdazo cruzado que se coló en la portería rival. “Cuando vi que entraba, la verdad que muy emocionada y contenta, porque al final nos pudo dar la victoria”, confesó Jiménez. Un gol tan perfecto que, como admitió entre risas, no podía parar de ver en bucle en su móvil la noche del domingo. Un tanto que, además, rompe una mala racha histórica del club contra el Cacereño, al que nunca antes habían conseguido derrotar en esta categoría.

Resistir con diez

El gol, sin embargo, no trajo la calma, sino un nuevo desafío. Poco después del 1-0, Osasuna se quedó con una jugadora menos, lo que obligó a un ejercicio de resistencia numantina. “La situación de partido cambia, queda mucho por delante y la verdad que supimos sufrir mucho”, analizó la goleadora. El equipo demostró una gran solidez, trabajando de forma cohesionada en un bloque defensivo que logró anular las acometidas del Cacereño, incapaz de aprovechar su superioridad numérica para generar peligro real sobre la portería rojilla.

Con la moral por las nubes, el equipo ya mira a su próximo compromiso: la visita al Betis en Sevilla. Un rival de entidad que acaba de descender de la máxima categoría. Para Claudia Jiménez, la clave será replicar la fórmula de las últimas jornadas: “Salir con todo desde el minuto uno, no dar por perdidos los primeros minutos”. Ganar los duelos iniciales y mantener la concentración será fundamental para “contrarrestar el ataque del Betis” y traerse otros tres puntos que consoliden sus aspiraciones en la tabla.