Ya está abierto el plazo para inscribirse en el sorteo de 575 entradas para la vuelta de las semifinales

Esta mañana se han abierto las inscripciones para el sorteo de entradas correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El encuentro enfrentará al Athletic Club y al Club Atlético Osasuna el próximo 4 de abril en San Mamés a partir de las 21 horas. El Athletic Club ha enviado a Pamplona un total de 575 entradas al precio de 50 euros. Para acceder al sorteo se hace en el Área del Socio de la web.

Ante la previsión de que la demanda sea muy superior a la oferta, el club realizará un sorteo entre todos los interesados en acudir al encuentro. La inscripción deberá gestionarse a través del Área del Socio de la web, en la sección de 'Entradas Tajonar y Visitantes', donde habitualmente se reservan los partidos de Osasuna Promesas y Osasuna Femenino. El socio o titular del carnet 'Soy Rojillo' deberá simplemente pulsar un botón para confirmar su deseo de inscribirse y desde ese momento será incluido en el listado. El club contactará pasadas unas horas (probablemente al día siguiente a la inscripción) a través del correo electrónico asignando un número a la inscripción, que será el número con el que participará en el sorteo de las localidades. Los socios o titulares del carnet 'Soy Rojillo' que hayan participado en sorteos anteriores esta temporada y no hayan recogido finalmente la entrada que les correspondía no tendrán derecho a optar a las entradas de este encuentro. El Área del Socio sí les permitirá tramitar la inscripción, pero no recibirán correos y serán eliminados del listado en cumplimiento de la sanción.

El plazo de inscripción comenzará este miércoles 15 de marzo a las 9:30 horas y finalizará el miércoles 22 de marzo a las 23:59 horas. El jueves 23 se elaborará el listado definitivo de inscritos, comunicándose su número, y el viernes 24 de marzo se publicará el resultado del sorteo y se contactará con los agraciados para que puedan retirar sus entradas para San Mamés. Las entradas se podrán retirar del 27 al 29 de marzo, ambos inclusive, en las oficinas del estadio en horario de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas. Transcurrido ese plazo, si no se retirasen todas las entradas, el club las asignaría a los siguientes números tras el último agraciado en el sorteo los días 30 y 31 de marzo.