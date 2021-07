Quinto fichaje de Osasuna: Cote nuevo jugador rojillo

Osasuna cierra su cuarta incorporación para la próxima temporada. Se trata de Cote, lateral izquierdo que llega libre del Eibar. El futbolista firma hasta 2023 y llega tras Budimir, Kike García, Areso y Ramalho.

El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el futbolista Cote, que llega libre tras finalizar su relación contractual con la Sociedad Deportiva Eibar. El lateral izquierdo asturiano firmará una vinculación para las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023. Su cláusula de rescisión será de 15.000.000 euros en LaLiga Santander.

José Ángel Valdés Díaz (5 de septiembre de 1989; Gijón, Asturias), cuyo nombre deportivo es Cote, es un lateral zurdo de nivel contrastado. Inició su carrera deportiva en el C. D. La Braña para dar el salto en 1997 a las categorías inferiores del Sporting de Gijón. En la campaña 2008-2009 debutó con el primer equipo en la Copa del Rey, y en febrero de 2009 hizo su debut en Primera División. Sin embargo, su llegada definitiva al primer equipo no se produjo hasta la campaña 2009-2010. Su enorme evolución con el conjunto asturiano no pasó desapercibida, y en 2011 fue fichado por el A. S. Roma.

Al año siguiente fue cedido por el conjunto italiano a la Real Sociedad, participando en la gran temporada del conjunto donostiarra, que acabó cuarto y se clasificó para disputar la Liga de Campeones. Los guipuzcoanos lograron contar un año más con el futbolista en calidad de cedido. Roma y Oporto acordaron su traspaso en 2014. Después de dos temporadas en el conjunto portugués fue cedido al Villarreal C. F. en la 2016-2017 y, finalmente, en 2017, firmó por la Sociedad Deportiva Eibar, club en el que ha permanecido hasta el pasado 30 de junio.

Fue además internacional con la selección sub-21 logrando la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos de 2009 y campeón de Europa sub-21 en 2011.

En sus piernas acumula 199 encuentros en la máxima categoría en España, además de 27 partidos en la Serie A y 14 encuentros en la liga portuguesa. Ha disputado también 3 partidos de Liga de Campeones y 10 de Europa League. En la liga española ha logrado cuatro goles y ha aportado 19 asistencias, que es uno de los aspectos en los que más ha destacado en su carrera gracias a su excelente toque de balón. Además de sus cualidades defensivas, Cote es un jugador que se incorpora con facilidad al ataque y que es capaz de surtir de buenos centros a los delanteros desde cualquier distancia. Lo ha demostrado durante los últimos cuatro años en el Eibar, donde ha sido pieza fundamental para construir el potente juego por bandas del equipo de Jose Luis Mendilibar.

Ahora, el futbolista asturiano se ha decantado por la oferta del Club Atlético Osasuna tras haber finalizado su relación contractual con el equipo armero y llega dispuesto a ser una pieza fundamental para ayudar al equipo rojillo a conseguir sus objetivos.