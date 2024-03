Cinco claves para que Jagoba Arrasate pueda aceptar la renovación que le ofrece Osasuna

Jagoba Arrasate está en el foco de la actualidad de Osasuna. Su posible renovación o salida tras seis temporadas en el conjunto rojillo marcan gran parte del interés de la actualidad en el equipo navarro. El técnico está viviendo su sexta temporada al frente del equipo y ya sabe que el club quiere firmar una nueva renovación.

"Después de seis años tengo que estar convencidísimo para seguir"



Jagoba Arrasate se pone a 100 con Osasuna El técnico de Osasuna logra su victoria número 100 en el banquillo rojillo

En la previa del partido frente al Girona ha dejado claras unas de las claves que tiene que analizar para poder aceptar o no seguir trabajando en Tajonar. En caso de producirse sería la cuarta renovación que firma con Luis Sabalza y Braulio Vázquez.

En la previa del anterior partido de liga frente al Alavés se dispararon las noticias. El director deportivo, Braulio Vázquez, reconocía que ya le habían hecho saber a Jagoba que querían que siguiera. Tras el partido, y la victoria, Arrasate reconocía que le habían dicho eso y que tenía que abrir un periodo de reflexión.

Preguntado en esta mañana de viernes, antes del Girona-Osasuna, ha dejado las claves de su continuidad. Así fue el acercamiento: "Braulio habla conmigo y me expone un poco lo que piensa el club, luego lo que tengo que hacer es un poco procesar eso y valorar". Reconoce que cuando lo tenga claro lo transmitirá.

Las lesiones y los partidos contra el Alavés, Girona yMadrid no están dejando demasiado tiempo para pensar. Así que tocará esperar mientras habla con su gente y analizan qué es lo mejor.

"Después de seis años tengo que estar convencidísimo para seguir, porque creo que es lo mejor para Osunana" ha afirmado. Luego añadía que "hay muchas cosas" que tiene que saber.

Las claves de la renovación

Arrasate explica que "son muchas cosas que hay que poner encima de la mesa" y decía cuáles eran las claves

"Cómo respira el vestuario" "Cuál es el plan del club" "Cómo puede ser la planificación" "Cuál va a ser la temporalidad de esa oferta" "Para seguir aquí tengo que transmitir algo, y para transmitir, primero, tengo que estar convencido. Tengo que hacer ese trabajo hacia dentro"

No duda del vestuario

Tras seis años uno de los problemas que pueden aparecer es el desgaste con los futbolistas; sin embargo, para el técnico rojillo no hay dudas: "No tengo ninguna duda de del vestuario y el ejemplo más claro es el de este año después de las decepciones que hemos tenido, el equipo se ha vuelto a enganchar. Después de seis años has tenido que tirar ahí un poco y el equipo te está dando otra vez".

Opciones de ir a Europa

"Lo veo muy complicado"

Arrasate ha sido muy sincero y ha analizado las opciones de jugar en Europa la próxima temporada: "Lo veo muy complicado, no quiero aquí quitar la ilusión a nadie, pero ahora mismo el séptimo es la Real Sociedad y no sé si el séptimo va a ir a Europa. Jugamos mañana en Girona entonces no estoy pensando, igual dentro de dos semanas nadie me pregunta por Europa o al revés me preguntáis más, ojalá"