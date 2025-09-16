Ante Budimir en clave Fantasy, ¿es el momento de comprar o vender?

Ante Budimir fue suplente contra el Rayo Vallecano. El delantero de Osasuna es uno de los delanteros que más puntos dieron la temporada pasada. Pero este año suma un gol en cuatro partidos de liga y ha sufrido ya su primera suplencia. ¿Es el momento de fichar o de vender al atacante rojillo?

CA Osasuna Budimir en un entrenamiento de Osasuna en Tajonar

BUDIMIR 21 Goles la pasada temporada

Esa es una gran pregunta. La realidad es que en las primeras tres jornadas Budi lo había jugado todo. Los tres encuentros los disputó completos. Además, en uno de ellos logró marcar el gol del partido y volver a repartir una buena cantidad de puntos. Sin embargo, en el partido del pasado fin de semana fue suplente y su sustituto marcó gol.

PARTIDOS CON CROACIA

Hay que tener en cuenta que quedan parones por selecciones. Unas citas que harán aumentar los minutos de Budimir y en consecuencia subirá su fatiga. En la jornada post parón que acaba de terminar ha sido suplente. Un riesgo que aparece con muchos jugadores internacionales y Budimir no está excento del mismo.

CA Osasuna Ante Budimir entrando a El Sadar antes del Osasuna-Valencia

raúl garcía

Budimir tiene un rival y un compañero en ataque. Es su cambio más frecuente, pero este año apunta a que van a compartir más minutos juntos en el once rojillo. Raúl es la apuesta de presente y futuro de Osasuna. En el partido frente al Rayo agradeció su titularidad marcando su primer tanto de la temporada. Hizo un buen partido con y si balón y demostró que tiene capacidad, calidad y gol para ser titular en el equipo de Alessio Lisci. El año pasado jugó muy pocos minutos, esta temporada parece que le robará más tiempo a Budimir en el campo.

CA Osasuna Osasuna celebra el primer gol contra el Rayo Vallecano marcado por Raúl García

mundial

En el horizonte y en la mente del delantero está el próximo Mundial. Budimir quiere volver a vivir esa experiencia y a poder ser, quiere lograr tener peso en el combinado nacional croata. El Mundial seguro que le roba algunos minutos para dosificar esfuerzos. Tanto en los partidos tras los parones por selecciones, como fue el caso del Rayo, como en el tramo final de temporada para llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista. Queda mucho para el Mundial, pero hay que tenerlo en cuenta. Jugar menos minutos son menos oportunidades de marcar, pero también son minutos de más calidad y que podrá gastar más energía para marcar al no tener que dosificarse.

Ante Budimir en un entrenamiento con Croacia

¿FICHAMOS O VENDEMOS?

Con toda la información que hemos explicado, la conclusión es que es buen fichaje para los juegos Fantasy. ¿Por qué? Porque va a jugar. Habitualmente de titular y si lo hace de suplente lo hará con un buen volumen de minutos como para poder puntuar bien y tener opciones de marcar. Budimir tiene mucha facilidad para marcar en casa y eso va a seguir siendo así. Además, su rival por el puesto, Raúl García, puede jugar junto al croata. Alessio Lisci seguro que les va a hacer compartir muchos minutos en el campo. Desde dentro del club saben que Budimir y sus goles son el camino más corto a lograr la permanencia y que por ello va a seguir siendo una pieza clave gracias a sus goles. Y, precisamente, sus goles son lo que necesitan quienes le tengan en su equipo para sumar muchos puntos. Así que, intenta ficharlo y no te desprendas de Don Ante.