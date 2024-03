El autógrafo que Patxi Puñal firmó a Nico Williams y que el internacional por España aún recuerda

La Selección Española de Fútbol ha publicado un vídeo con el navarro Nico Williamscomo protagonista. El futbolista internacional se formó en sus inicios en Tajonar bajo la disciplina de Osasuna. Precisamente, de su etapa de rojillo ha recordado una anécdota con Patxi Puñal de protagonista.

En un vídeo "inside" publicado por la RFEF cuentan cómo es un día de partido para Nico Williams: "Así es un día de partido con, tan jugón dentro como fuera del campo, desde que se levanta hasta el pitido final". En las imágenes se ve al futbolista firmando autógrafos y explica una vivencia que tuvo con Patxi Puñal.

El futbolista que más veces ha vestido la camiseta de Osasuna, Patxi Puñal, firmó un autógrafo a Nico Williams que no pudo conservar, pero que sí recuerda años después.

Me acerqué a Patxi Puñal y le pedí que me firmase. La verdad es que no tenía nada y le dije que a ver si me podía firmar el brazo. No sé si se acordará, pero me firmó y me dijo que seguramente me iba a duchar esa noche y se me iba a borrar, pero me fui muy contento

Las palablas de Nico Williams contando la anécdota: "Yo también he vivido eso. Desde bien pequeño me gustaba estar cerca de mis ídolos, de la gente que me gustaba futbolísticamente. Tengo un recuerdo muy bonito allí, de cuando jugaba en Osasuna de pequeño. Recuerdo que salía de entrenar con algún compañero, con Jon García si no recuerdo mal, y estaba entrando el primer equipo. Me acuerdo que me acerqué a Patxi Puñal y le pedí que me firmase. La verdad es que no tenía nada y le dije que a ver si me podía firmar el brazo. No sé si se acordará, pero me firmó y me dijo que seguramente me iba a duchar esa noche y se me iba a borrar, pero me fui muy contento. Es un orgullo poder representar a tanta gente, que la gente se sienta orgullosa de mí. Hacer contentos a la gente y a los niños, sobre todo, porque al final no se pierda esa ilusión".