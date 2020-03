Así han participado los fichajes de Osasuna en las 26 jornadas

Laliga va a disputar este próximo fin de semana la jornada número 27. Osasuna se encuentra en el puesto 12º con 31 puntos. Una posición privilegiada que le permite afrontar con ciertas garantías el tramo final de LaLiga. Pese a que los jugadores de Arrasate han logrado 3 puntos de los últimos 15 posibles siguen teniendo 9 puntos de ventaja con los puestos de descenso. Este fin de semana se enfrentan al Espanyol en El Sadar. Horario, dónde ver y escuchar el partido

Mercado de verano (repaso de los fichajes aquí)

Brandon Thomas: el delantero llegó traspasado por 2 millones de euros. Era parte del acuerdo de cesión de la temporada anterior por el que Osasuna tenía que ficharlo de manera obligatoria en caso de ascenso. Brando ha jugado 408 minutos en 8 partidos que ha disputado. El atacante salió en el mercado invernal cedido al Girona. En el equipo catalán ha jugado 448 minutos en 8 encuentros y ha anotado un gol.

Rubén García: Tras su gran temporada en Segunda División Osasuna cerró el fichaje con el Levante a cambio de 3 millones de euros (más otros 500 000 en variables). Rubén está siendo pieza clave del equipo de Arrasate al igual que lo fue la campaña anterior. Ha participado en 23 partidos lo que han supuesto 1 776 minutos. Ha marcado 6 goles. Como anécdota decir que si cumple las variables igualaría a Dady como fichaje más caro de la historia rojilla.

Marc Cardona: El delantero llegó del Fútbol Club Barcelona a cambio de 2.5 millones de euros. Ha jugado 514 minutos repartidos en 12 partidos. Ha anotado un gol.

Chimy Ávila: estandarte rojillo hasta que se lesionó. Llegó cambio de 2.7 millones (más otros 600 000 euros en variables). Una cifra inferior a los 25 millones de su clausula y que equipos grandes estuvieron muy cerca de pagar. 9 goles en los 1 593 minutos que ha jugado en los 20 partidos que ha participado.

Pervis Estupiñán: Llegó cedido para dos temporadas, aunque la entidad británica dispondrá de una ventana para recuperarlo a la conclusión del primer curso como rojillo. Ha sido una pieza indispensable para Jagoba con 2 247 minutos en 25 partidos. Ha marcado un gol.

Jaume Grau: Llega gratis del Real Madrid, aunque el conjunto blanco tendrá derecho al cincuenta por ciento de la cantidad económica correspondiente a una futura venta. El centrocampista salió cedido al Lugo, en donde ha acumulado 1 113 minutos en 19 partidos.

Darco Brasanac: Viene del Betis a cambio de 1 millón de euros (además de 750 000 en variables). Ha disputa 1 589 minutos en 20 partidos. Pieza clave y multiusos para Jagoba.

Adrián López: Llegó gratis tras finalizar con el Oporto. Pieza clave mientras estaba el Chimy, ha perdido protagonismo tras la lesión del argentino. Lleva 885 minutos en 17 partidos. No ha macado gol.

Facundo Roncaglia: Llegó del Celta por 250 000 euros (y 500 000 en variables). Ha jugado 934 minutos en 11 partidos. Ha marcado un gol. Tras algunos partidos complicados está volviendo a mostrar un buen nivel.

Róber Ibáñez: Tras dos cesiones en el club rojillo ha llegado este verano del Getafe a cambio de 2 millones de euros. No ha tenido suerte con las lesiones y ha disputado 533 minutos en 14 partidos. Ha marcado un gol.

Raúl Navas: Llegó de la Real Sociedad con dos variables, una de 250 000 y otra de 500 000 euros. Ha disputado 395 minutos en 5 partidos. No ha tenido fortuna con la lesiones.

Mercado de invierno

Toni Lato: Se lesionó nada más llegar y debutó el pasado domingo en el Sánchez Pizjuán. Ha disputado 79 minutos en ese encuentro. Llegó cedido del Valencia tras cancelar su cesión en el PSV.

Enric Gallego: El delantero del Getafe llega cedido a Osasuna. Los rojillos si logran la permanencia tendrán que pagar 2 millones. Además hay unas variables que pueden llegar hasta los 4.5 millones en total. Ha disputado 323 minutos en 5 partidos. No ha marcado gol.

José Arnáiz: Llega cedido del Leganés con un pago obligatorio de 500 000 euros. Además de con una clausula opcional de compra. Ha jugado 170 minutos en 4 partidos.

En la base de datos de la web bdfutbol elaboran un once con los jugadores más utilizados. Aunque no es real la importancia que tienen esos jugadores actualmente (el Chimy está lesionado o Gallego ha llegado hace poco y está siendo titular), pero si deja una idea de la utilización que se está dando de los 13 fichajes (no contamos en este caso con Jaume Grau):

En el once de BdFútbol los que más han participado son:

Rubén Martínez, Nacho Vidal, David García, Aridane, Estupiñán; Roberto Torres, Oier Sanjurjo, Darco Brasanac, Rubén García; Chimy Ávila y Adrián López.

En ese once que más participa hay 5 fichajes de esta temporada (en negrita).

Si cogemos el último once rojillo en LaLiga frente al Sevilla tenemos que hasta seis fichajes jugaron de inicio el encuentro: Roncaglia, Lato, Estupiñán, Brasanac, Gallego y Arnáiz. Además Rubén García salió en la segunda parte.