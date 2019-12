El futbolista argentino del Club Atlético Osasuna, Facundo Roncaglia, en el foco de las críticas en el entorno rojillo. Una nueva expulsión innecesaria e injustificada deja al equipo con 10 cuando estaba en una situación que por la dinámica que llevaba el partido la afición esperaba poder puntuar frente a la Real Sociedad. El propio Jagoba Arrasate no se mordió la lengua y afirmó tras el partido que: "No me gusta tomar medidas en caliente pero no puede ser un jugador de su experiencia cuando el partido estaba 11 para 11 y parecía que íbamos a empatar quedarnos con 10". Alguacil, técnico de la Real, por su pate reconocía que “Puede ser que la expulsión de Roncaglia ha podido determinar el partido"

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, lamentó que pese a los dos goles anotados por el argentino Chimy Ávila su equipo perdiese ante la Real Sociedad (3-4), por los "errores gravísimos" que cometieron sus jugadores.

“Es una pena que el Chimy marque dos goles en casa y no sirvan para sumar por cometer errores de bulto”, ha finalizado Arrasate su comparecencia posterior al partido, al valorar el gran partido de su mejor jugador

El entrenador del cuadro navarro, de igual forma, se mostró disgustado con el también argentino Facundo Roncaglia, que fue expulsado en el minuto 71, en plena reacción de Osasuna. Arrasate afirmó que la tarjeta roja fue clara”, señalando que el jugador ha estado “muy mal”, asegurando que un jugador de su experiencia “no puede cometer esa acción”.

“Hay maneras de perder y hoy hemos caído de pie, y a pesar de que la gente se ha marchado enfadada, también se habrán ido orgullosos de lo que han visto”, ha dicho Arrasate, asegurando: “La afición nos ha hecho creer”

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, por su parte señaló en la rueda de prensa posterior a la victoria de sus pupilos ante Osasuna por 3-4, que su equipo supo sufrir, comentando que la primera parte de los donostiarras ha sido “increíble”.

“Aquí todos los equipos sufren y da igual que hayamos hecho una increíble primera mitad, porque luego Osasuna también ha hecho una segunda parte increíble”, ha declarado el técnico sobre el desarrollo del partido.

Alguacil ha valorado el mérito de Osasuna de hacer dos goles al final de la primera parte y al inicio de la segunda parte, asegurando que ambos goles han hecho daño a la Real, “echando en 3 minutos por tierra todo lo que habíamos conseguido durante los primeros 45 minutos”.

“Osasuna tiene algo especial con El Sadar, y evidentemente habla muy bien de una Real Sociedad que ha hecho una gran primer mitad”, ha elogiado a su equipo después de la victoria en El Sadar.

Sobre el partido de Odegaard, Alguacil ha señalado que para que “juegue, marque, y filtre pases, necesita algo más, y ese más son sus compañeros”, asegurando que “es un trabajador incansable en el día a día”.

“Estoy súper contento de cómo hemos entrado en el partido, con esa personalidad, poniendo en funcionamiento todo lo que habíamos trabajado para hacer daño a Osasuna antes de aguantar un chaparrón durante la segunda mitad”, ha comentado el técnico txuri urdin.

Sobre el ‘Chimy’, ha dicho que cuando está sobre el campo “puede pasar cualquier cosa". "Nos ha hecho muchísimo daño con sus dos goles, a pesar de que el segundo tiempo no empaña el partido”.

“Puede ser que la expulsión de Roncaglia ha podido determinar el partido, pero Osasuna ha sido capaz de ganar fuera de casa con un jugador menos, así que imagínate en El Sadar”, ha comentado sobre la expulsión de argentino Roncaglia.

“He sacado a Isak, porque con espacios es terriblemente bestial, teniendo la fortuna de hacer el cuarto gol ejecutado por él”, ha finalizado la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo Imanol Alguacil.