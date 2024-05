Ante Budimir da la clave ante su histórica temporada goleadora en Osasuna: "Jugar desde el primer día"

El jugador más destacado de la temporada rojilla, Ante Budimir, asegura que la clave ha estado en “tener continuidad desde la pretemporada”, algo “fundamental” para alcanzar las 18 dianas finales que le convierten en la referencia de Osasuna.

En una entrevista con Kosner, patrocinador principal del club, el ariete croata se muestra muy agradecido por el reconocimiento como jugador del año otorgado por los periodistas que cubren la actualidad de Osasuna: “Ha sido una temporada con muchas emociones diferentes. Estoy muy contento por ser elegido por parte de la prensa, de la gente que sigue el fútbol. Estoy realmente agradecido”.

El delantero balcánico, quien ha completado su cuarta temporada en Pamplona, explica los motivos de su rendimiento: “Tener continuidad desde la pretemporada: hacer todos los entrenamientos, coger buena forma física, entrenar y jugar desde el primer día con el equipo… Esto fue fundamental para mí para tener una buena campaña”.

Sus 17 dianas en Liga le han llevado a ser el segundo máximo goleador histórico de Osasuna en una temporada de Primera División, a tan solo tres de los 20 tantos marcados por Julián Vergara en la 35/36.

Para Budimir, estas cifras no hubieran sido posibles sin la ayuda de sus compañeros, destacando con quién se ha entendido mejor a lo largo del curso: “Este año fue por tramos. Al principio me conecté muy bien con Chimy Ávila, luego también me dieron asistencias Moncayola, Areso… Eran tramos donde me conecté con varios jugadores”.

Se ha convertido en una de las principales figuras para la afición navarra, aunque él no se ve como un referente: “No me siento un ídolo, siento que la gente me apoya y que cada vez que salgo en El Sadar o la calle me conocen y se lo agradezco”.

El seleccionador Zlatko Dalic convocó al rojillo hace unas semanas, para la Eurocopa de Alemania: “Espero un torneo muy duro y una buena Croacia. Espero que pasemos la fase de grupos y que a partir de ahí puedan pasarnos muchas cosas buenas”.

Con sus 410 puntos, Budimir se ha impuesto en el galardón 'Jugador Kosner del año' a Jesús Areso, con 301 puntos, y Sergio Herrera, que ha obtenido 244.