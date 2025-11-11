AUDIO
Especial Cope La Mancha desde la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha
La Denominación de Origen La Mancha celebra mañana una nueva edición de sus Premios Solidarios, un reconocimiento al talento, la cultura y el compromiso social. En este programa especial desde la sede del Consejo Regulador, conversamos con su gerente, Ángel Ortega, y con Reyes Ramírez, del Restaurante Las Musas, uno de los premiados de este año en la categoría de restauración. Repasamos el espíritu solidario que mueve estos galardones, en los que cada premiado destina el importe del premio a una causa benéfica. Una cita que demuestra, una vez más, que en La Mancha el vino se comparte… también con el corazón. 🍷
Jesús Villajos
Ciudad Real - Publicado el
1 min lectura24:52 min escucha
