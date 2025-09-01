COPE
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, sobre el posible penalti a Víctor Muñoz: "Qué quieres que te diga. Otra pregunta, por favor"

Señaló que los colegiados "a veces se equivocan y otras aciertan, es así"

El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, dijo después de perder contra el Espanyol en el RCDE Stadium (1-0) y ser preguntado por el arbitraje que su equipo debe "esperar a tener más suerte", y señaló que los colegiados "a veces se equivocan y otras aciertan, es así".

En los micrófonos de DAZN, el italiano, con un discurso sosegado y tranquilo, no quiso hablar del posible penalti a Víctor Muñoz en el segundo tiempo, que el VAR no entró a valorar: "Qué quieres que te diga. Otra pregunta, por favor".

Lisci deslizó que estas situaciones se arrastran desde la temporada anterior. "Hay cosas que se reiteran, venimos del año pasado, se ha visto cómo acabó, y hoy igual. Me sabe mal", comentó.

El preparador de Osasuna añadió que su equipo debería haber hecho "algo más" contra el Espanyol, pese a haber disfrutado de ocasiones de gol "muy claras".

