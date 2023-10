Aimar Oroz, sobre su renovación con Osasuna: “Yo quiero seguir aquí”

El jugador de Osasuna Aimar Oroz recalca su compromiso con el club navarro al afirmar que quiere “seguir aquí”, en medio de unas negociaciones que el futbolista, que el mes que viene cumplirá 22 años y que posee contrato hasta 2026, espera que lleguen finalmente a buen puerto.

Se sincera al comentar que Jagoba Arrasate ha sido su gran valedor para llegar y asentarse en el profesionalismo: “Me anima siempre. Fue la persona que me hizo debutar y me ha dado la confianza para jugar y ha sido el que me sigue poniendo hasta el día de hoy”.

“Si te digo la verdad no sé mucho. Están hablando con mi representante y él me suele comentar, están en ello”, dice, en una entrevista con EFE, sobre una prolongación de contrato de la que se lleva hablando un tiempo.



Tiene presente que “el mundo del fútbol va muy rápido y no sabes lo que puede pasar en un futuro”, pero asegura que, “obviamente, estoy aquí muy cómodo y me gustaría jugar muchos años”.



El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, anotó la intención del club durante una rueda de prensa de hacer a Aimar el “jugador franquicia” de la institución, algo que el futbolista de 21 años se toma “con orgullo, ya que es algo que gusta ver que confían en ti”.



“El equipo se encuentra con muchas ganas de dar una alegría a la afición e intentaremos sacar los tres puntos para poder celebrarlo con ellos”, afirma Oroz en una entrevista con Efe, a dos días de medirse al Granada en El Sadar, estadio en el que Osasuna no ha logrado todavía vencer este curso.



El mediocentro piensa que en este inicio de Liga han recibido a grandes conjuntos como Barcelona o Atlético de Madrid, siendo consciente del “equipazo” que tiene el Granada y que los nazaríes no se lo pondrán fácil.



“Después de perder 4-0 en el Bernabéu tienes ganas de volver a jugar para quitarte esa espina. Nos ha venido bien (el parón) para mejorar muchas cosas y estamos con ilusión de ganar el viernes”, traslada sobre el sentir del vestuario tras el mal choque con el que se fueron a los compromisos internacionales.



El de Arazuri ha comenzado el curso teniendo gran protagonismo. Ha gozado de minutos en todas las jornadas, disputando el 82 % del tiempo total. “Estoy muy contento por la confianza que me da el míster y el cuerpo técnico. Con ganas de seguir disfrutando cada día y seguir aprendiendo del cuerpo técnico y compañeros”, asevera.



Se sincera al comentar que Jagoba Arrasate ha sido su gran valedor para llegar y asentarse en el profesionalismo: “Me anima siempre. Fue la persona que me hizo debutar y me ha dado la confianza para jugar y ha sido el que me sigue poniendo hasta el día de hoy”.



Físicamente, Aimar dice que continúa “trabajando” tanto con el club como por su cuenta en este apartado, añadiendo que se encuentra “bien” con los 71 kilos que pesa y que seguirá intentando coger “más masa muscular”.



Esta pretemporada heredó el dorsal ‘10’ de Roberto Torres, leyenda rojilla que abandonó Osasuna a mediados de la temporada pasada: “Portar ese número siendo de casa y recogiendo el testigo de ‘Rober’ es un sueño hecho realidad. Hablé con él y me comentó que no tuviese presión y que disfrutase”.



“Me pone orden y me da pautas, pero la verdad que me da bastante libertad para moverme en ataque. Me gusta estar entre líneas y pisar área con mayor asiduidad”, expone sobre lo que le pide su entrenador.



Tras debutar en Primera en agosto de 2022, el ‘Pájaro’ se siente “con más confianza y más madurez. Sigo teniendo el mismo respeto a los rivales, pero dentro de lo que cabe. Si se les puede hacer daño en lo deportivo, adelante”.



Con la cantera rojilla presente en la selección española y en la Sub-21, Oroz no esconde su objetivo: “A todo el mundo le gustaría una llamada, pero hay jugadores muy buenos y no me paro a pensar si tengo opciones o no, solamente disfruto del día a día”.



Muestra admiración hacia David García, capitán de Osasuna recientemente convocado por Luis de la Fuente: “Ya era el líder y lo sigue siendo. No ha cambiado por ir a la selección”.



“Desde luego que te ilusiona. Te ves reflejado en ellos. Paras a pensar en todo el proceso y es muy bonito ver a los chavales cuando te saludan”, explica Oroz sobre la cercanía que mantiene con los canteranos con los que se cruza en las instalaciones día a día o en El Sadar Tuvo la ocasión de salir de Osasuna cuando era muy pequeño, decantándose finalmente por continuar en Pamplona: “Claro que recomendaría seguir en Osasuna, pero cada uno tiene su situación y su punto de vista. En ese momento no me veía fuera de casa y por eso tomé esa decisión”.