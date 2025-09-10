Navarra sonríe: se convierte en la segunda comunidad con mayor satisfacción vital y optimismo de futuro

En el informativo de las 7:20 de la mañana en 'Herrera en COPE Navarra', se ha dado a conocer que Navarra se ha posicionado como la segunda comunidad autónoma del país con mayor satisfacción vital, solo superada por Baleares. Este dato se desprende de la reciente encuesta social y de condiciones de vida de Navarra, que ha arrojado una nota media de 7,3 sobre 10.

Hay un porcentaje mayor de personas que considera que les va a ir mejor la vida de lo que están ahora Félix Taberna Vicepresidente de Navarra

Además de la alta satisfacción general, la encuesta ha reflejado otros cambios sociales significativos. Se ha constatado que los hombres navarros se han implicado cada vez más en las tareas domésticas y en los cuidados. En otro orden de cosas, el estudio ha revelado que un 35% de los navarros estarían dispuestos a pagar más impuestos para combatir el cambio climático.

La cara amarga de la realidad navarra: el suicidio

Sin embargo, no todos los datos han sido positivos. El informativo de COPE Navarra también ha puesto el foco en la delicada situación de la salud mental. El año pasado, 58 personas se han suicidado en la comunidad foral, cinco menos que el año anterior. Hasta el mes de junio, el Teléfono de la Esperanza de Navarra ha atendido 9.000 peticiones de ayuda, de las cuales 310 presentaban un riesgo de suicidio. Los datos son especialmente preocupantes entre los jóvenes: el 70% de las personas que han contactado con este servicio tienen menos de 35 años, y un 25% son menores de edad.

Algunas personas sufren tanto, tanto, tanto que no ven otra alternativa que poner fin a su vida Alfonso Echávarri Psicólogo y director del Teléfono de la Esperanza

Coincidiendo con el Día de la Prevención del Suicidio, que se celebra hoy, 10 de septiembre, la entidad ha lanzado la campaña "Puedes elegir otro futuro". Por su parte, la Asociación Besarkada-Abrazo también ha iniciado una campaña para la prevención del suicidio entre la juventud navarra.

Otros asuntos de actualidad en Navarra

En el ámbito económico, el consejero Mikel Irujo ha advertido de que el acuerdo sobre aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea ha supuesto un empeoramiento de las cargas para las empresas de la comunidad foral.

En Pamplona, hoy se han iniciado los trabajos preparatorios para el traslado de las estatuas de los Reyes de Navarra desde el Paseo de Sarasate hasta el parque de la Taconera. Tal como había advertido el exalcalde Enrique Maya, esta operación ha requerido una modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (Pepri), que el consistorio ha aprobado justo un día antes del inicio de las obras.

Dar unidad y coherencia a la normativa urbanística en relación tanto a las estatuas como a la nueva situación que va a tener el paseo de Sarasate José Abaurrea Concejal de Pamplona

Este trámite legal ha servido para eliminar las referencias a las estatuas en su antigua ubicación. Se prevé que la operación de traslado finalice antes de que acabe el año.

Previsión del tiempo y deportes

En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de una subida de las temperaturas para hoy, con máximas que alcanzarán los 27 grados en Pamplona, Estella, Tafalla y Tudela. Se esperan cielos nubosos y posibles lluvias débiles por la tarde en el norte.

Finalmente, en la sección de deportes, se ha comentado la ley de acceso al deporte y la situación del Club Atlético Osasuna, con los jugadores Moi Gómez, Valentín Rosier e Iker Muñoz entrenando al margen del grupo.