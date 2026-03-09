08 MARZO 2026 | NOVENA DE LA GRACIA | JAVIERADAS 2026

El programa transmite la novena de la gracia desde el Castillo de Javier. Destaca la figura de San Francisco Javier, cuya unión en Cristo trasciende la distancia, superando cualquier adversidad o soledad. Una reflexión central aborda el evangelio de la samaritana, enlazándolo con el Día Internacional de la Mujer y la evolución de la fe. La samaritana, al buscar creer, profundiza su entendimiento con Jesús, mostrando la fe como una orientación hacia el creador que satisface la sed existencial. Se presenta un diálogo hipotético entre Francisco Javier y Martín Lutero sobre fe y obras. Mientras Lutero sostiene que solo la fe justifica y la gracia salva, Javier replica que la gracia impulsa a obras de amor y servicio, activando la fe. Ambos convergen en que la fe viva se traduce en acción, evidenciado por el testimonio de la samaritana. Javier advierte contra una fe sin discernimiento, resaltando la libertad de cooperar con la gracia y la necesidad de que la fe cuestione las seguridades personales. Finalmente, se expone la interpretación de Teresa de Calcuta del "dame de beber" de Cristo como un "tengo sed" espiritual, su anhelo de amor. Ella responde a esta sed sirviendo a los más pobres, visibilizando su necesidad de dignidad. El programa continúa con las oraciones de la novena.