El SEO renace en 2025: Las 7 claves para dominar la nueva era digital

Juan Martínez Nájera, CEO The Wombat Company

En el mundo del marketing digital, el SEO sigue siendo una pieza clave para el éxito de las marcas, aunque ha evolucionado considerablemente. Conversamos con Juan Martínez Nájera, CEO de The Wombat Company y experto en SEO y marketing digital, sobre las principales estrategias que marcarán la diferencia en 2025. Aquí compartimos las 7 claves esenciales que, según Martínez Nájera, liderarán esta nueva era del ‘Search Everywhere Optimization’.

1. Priorizar la investigación de keywords y detectar gaps de contenido

“El primer paso para una estrategia SEO efectiva es identificar palabras clave de alta relevancia y baja competencia que se alineen con la intención de búsqueda del usuario”, explica Martínez Nájera. “No solo se trata de usar herramientas como Semrush o Ahrefs, sino también de descubrir áreas temáticas que tus competidores no están explotando. Este enfoque permite generar contenido único que destaque en las búsquedas”.

2. Diseñar un calendario de contenidos eficaz

La consistencia es clave en SEO. Diseñar un calendario de publicaciones alrededor de las palabras clave seleccionadas asegura que el contenido se mantenga alineado con los intereses del público objetivo. Esto también ayuda a optimizar los recursos disponibles y a mantener una estrategia clara y enfocada.

3. Poner el foco en los fundamentos del SEO On-Page

No importa cuánto cambie el SEO, los elementos básicos del SEO On-Page siguen siendo indispensables, afirma Martínez Nájera. Meta títulos, descripciones, encabezados y enlaces internos optimizados son aspectos que no deben descuidarse. Estas mejoras no solo impactan positivamente en los rankings de los buscadores, sino también en la experiencia del usuario.

4. Mejorar el perfil de enlaces

Martínez Nájera destaca que “los backlinks de calidad son fundamentales para ganar autoridad en los buscadores”. Crear contenido útil y compartible es la mejor forma de atraer enlaces de forma natural. “La clave está en enfocarse en la creación de valor real para los usuarios”.

5. Optimizar la velocidad y la experiencia del usuario

Una página lenta o que no se adapte bien a dispositivos móviles es un freno para el SEO. Asegurarse de que el sitio sea rápido, responsive y fácil de navegar es crítico. Las tasas de conversión son notablemente mayores en sitios optimizados. Un retraso de un segundo puede reducir las conversiones en un 7%, así que merece la pena invertir en este aspecto.

6. Optimizar las búsquedas locales

El SEO local es una oportunidad de oro para las pequeñas y medianas empresas. Las marcas que invierten en esta estrategia tienen mayor visibilidad en las búsquedas de negocios cercanos y obtienen mejores resultados. Asegúrate de tener una ficha actualizada en Google My Business y optimizar tu contenido para términos locales.

7. Supervisar las estrategias de la competencia

Para Martínez Nájera, entender lo que están haciendo los competidores es esencial. “Analizar sus backlinks, palabras clave y estrategias de SEO on-page puede darte pistas valiosas para mejorar tus propios esfuerzos”. Además, recomienda observar factores como la velocidad de sus sitios, la experiencia del usuario y el uso de datos estructurados.

El futuro del SEO: un enfoque omnicanal

“El SEO ya no está limitado a los buscadores tradicionales”, concluye. Las búsquedas se realizan en redes sociales, marketplaces e incluso mediante asistentes virtuales. “Para maximizar el retorno de la inversión, las marcas deben conectar todos sus canales en una plataforma integrada y centrarse en lo que mejor les funciona”.

En 2025, el SEO no está muerto; está más vivo que nunca, pero requiere adaptarse a un entorno en constante evolución. Como señala Martínez Nájera: “La clave es mantenernos flexibles, analizar continuamente nuestros resultados y enfocarnos en estrategias que generen impacto real”.