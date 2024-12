Una habitación para cuatro vidas: El refugio precario de una familia que busca salir adelante en Logroño

Laura y su familia vinieron desde Perú en junio a Logroño, hace muy poquito, apenas medio año. Lo hicieron porque buscaban tener mayor seguridad en todos los sentidos. Y es que la situación en su país, tal y como nos ha comentado Laura no es la ideal para criar a sus hijos. Siente que, en cualquier momento que sale a la calle, puede ser increpada, agredida o incluso asesinada.

la inseguridad de su país

Según datos del Sistema de Información de Defunciones de Perú, hasta el 30 de noviembre de este mismo 2024, se han registrado 1.829 homicidios en todo el país, superando así las cifras de todo el año 2023, cuando se reportaron 1.431 muertes.

Esto implica que, de promedio, se han registrado al menos cinco homicidios diarios desde el 1 de enero. Por eso, ante la amenaza de no tener una vida segura en su tierra, decidieron hacer las maletas y volar hasta España.

una decisión drástica

La situación era límite. Cuando llegaron, Laura estaba embarazada de 3 meses y pensaron que aquí iría todo mejor. Habían ahorrado un mínimo para comenzar una nueva vida aquí, pero ese dinero se esfumó muy pronto. El sueldo medio de Perú es 4 veces menor que en España. Una vez se acabaron los ahorros, se toparon con la dura realidad.

Una realidad que se trasladó a todos los aspectos, no solo al empleo. Lo primero que tuvieron que hacer fue buscar un lugar donde vivir, un piso, pero el precio era muy alto. Sin ingresos no podían acceder a ninguno, pero había otra circunstancia por la que los arrendadores no les concedían el alquiler: sus hijos. Cada vez que llegaban a ver una nueva casa, la negativa venía porque el arrendador tiene miedo de que la casa sea ocupada, y al tener niños, las administraciones les respaldarían en el caso de que no pagaran y se quedaran en la vivienda.

una oportunidad precaria

Finalmente encontraron un lugar donde vivir. Y no es un alojamiento entero, sino una habitación. Una habitación en la que tienen que vivir los cuatro. La precariedad en la que viven es total. Una situación límite, como decimos, pero que todavía queda tiempo para el agradecimiento por tener un techo bajo el que dormir.

la ayuda de cáritas

Hace nada, apenas 25 días, su "bebita", como ella la llama, llegó a este mundo. Un momento feliz, una alegría que les vino muy bien para levantar el ánimo. Todo fue genial, pero ahora toca cuidar y mantener a esa niña. No es barato. Y tal y como están, la compra de pañales, comida, ropa de abrigo... El gasto les supera.

Es por ello que han tenido que solicitar ayuda. Lo hicieron en varias organizaciones, y la única que no les puso ningún inconveniente fue Cáritas. Su apoyo es primordial en estos momentos para ellos. El agradecimiento es mayúsculo, y ver que tienen ese apoyo por parte de Cáritas les da esperanza y fe de que las cosas van a mejorar en un futuro no muy lejano.

Su hijo de 5 añitos ya está yendo al colegio, su bebé recién nacida ya tiene lo básico para tener un crecimiento normal, dentro de lo que cabe. Lo fácil sería venirse abajo, pero Laura y su pareja van a seguir luchando por sacar adelante a su familia.