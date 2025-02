Un alicatador es esa persona que tiene la labor de revestir el suelo o las paredes con baldosas o azulejos. Para ello, una persona debe ser preciso y muy cuidadoso con el trabajo que realiza para que el resultado sea perfecto.

Las mejores alicatadoras de España son de La Rioja: 'Las mujeres de hormigón armado'

Las riojanas María Ruiz y Elisabeth Terrero han logrado la victoria en el concurso de alicatado y solado cerámico de la feria internacional Cevisama, celebrada en Valencia. Representando al IES Batalla de Clavijo de Logroño bajo el nombre de "Mujeres de hormigón armado", se han impuesto a equipos de toda España, demostrando su destreza y precisión en el oficio.

Ambas son alumnas del ciclo formativo de grado medio en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, y su participación ha servido para visibilizar la escasa presencia femenina en un sector tradicionalmente masculino: "Yo quería cambiar de sector, me dedicaba a la hostelería, y vi este grado, me encantó desde un principio cuando fui a informarme de que trataba y que se enseñaba, y me apunté" asegura María.

En el caso de Elisabeth se decidió por este grado seguir la estela en la construcción de su padre: "En principio no sabía muy bien que quería hacer, me llamaba mucho la atención todo el tema de la decoración, y mi papá es albañil, por lo que desde pequeña he visto y he vivido con el mundo de la construcción en casa".

un ejemplo para las futuras generaciones

Han demostrado que la formación y el talento no tienen género. Para María Ruiz, de 35 años, esta victoria es un paso más en su camino de reinvención profesional tras dejar la hostelería en busca de una mejor conciliación familiar. Elisabeth Terrero, de 27 años y de origen venezolano, encontró en este grado una oportunidad para desarrollarse en un ámbito práctico y creativo.

El esfuerzo y la dedicación de ambas han sido clave para este triunfo, que no solo reconoce su talento, sino que también abre camino a más mujeres en la construcción.