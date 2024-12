Aumenta la incidencia de casos de virus respiratorios en La Rioja: Qué puedes hacer para evitarlos o combatirlos

Muchos riojanos despiden este 2024 sufriendo algún virus respiratorio. Es la época de catarros, gripe... Diciembre y enero son los meses más complicados en este sentido. Las cifras lo demuestran cada temporada. Siempre supone un auténtico desafío para los servicios sanitarios que se preparan con planes preventivos.

Entre pañuelos comenzarán el Año Nuevo muchos hogares de La Rioja. De La Rioja y del resto del país, la tos y los estornudos resuenan en todo el país. En la mayor parte de los casos, poco se puede hacer. Esperar a que el cuerpo 'luche' contra el virus suele ser la recomendación médica. Siempre y cuando no se complique, habrá que esperar 7-10 días para recuperarnos.

En La Rioja, en la última semana se han registrado 690 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que muestra la tendencia al alza. Pero no estamos en el pico del invierno, ni mucho menos. La temporada pasada se llegó a un máximo de 1.300 habitantes por cada 100.000 habitantes. Así que las próximas semanas podrían ser de escalada continua en los casos.

En el caso de las Infecciones Respiratorias Agudas a nivel nacional la tasa de incidencia ha pasado de 479,1 a 595,5 casos por cada 100.000 habitantes en solo una semana , e incluso hay comunidades autónomas que llegaron a la fase epidémica antes de las fechas navideñas, como Madrid o Cataluña.

Los riojanos podemos estar un poco más tranquilos porque estamos en una de las regiones en las que no se ha llegado a la fase epidémica ni al pico de la epidemia. Pero sí tienes que saber que está aumentando la incidencia total semana a semana. Y así continuará hasta febrero o marzo de 2025.

Las reuniones con familiares y amigos son el caldo de cultivo perfecto para la propagación de los virus. Lo más importante es intentar proteger, blindar, a los colectivos más vulnerables, principalmente mayores y niños. Además, los espacios cerrados que frecuentamos ponen el escenario perfecto.

La directora general de Salud Pública es Eva Martínez, explica en COPE que la incidencia crece pero no se registra presión hospitalaria. Además, confía en los planes preventivos con la activación pertinente. El plan seguirá ampliándose en la medida de las necesidades.

La mejor prevención es la vacunación. Es la herramienta más fiable. Evita que los casos se compliquen cuando llega la infección respiratoria.

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha vacunado en Atención Primaria a 74.178 personas frente a la gripe y 45.575 contra el virus de la Covid-19.

La mayor cobertura se ha producido en los mayores de 80 años con prácticamente el 81% de cobertura frente a la gripe y de un 65% frente a la COVID-19.

Los niños de entre seis y 59 meses también están entre los grupos de riesgo. El SERIS ha vacunado a 4.932, es decir, un 42% del total.

Pero si nos centramos en los niños de 3 y 4 años, con los que se ha hecho una estrategia de vacunación escolar, se ha vacunado al 62% de ellos.

La Rioja tiene previsto que su campaña dure hasta que haya vacunas y sigan circulando los virus, que podría ser marzo.

La vacunación es importante pero hay que tomar otro tipo de medidas preventivas. ¿Qué podemos hacer?. Toma nota a los consejos de Salud:

Ventilación de los espacios, "es fundamental ventilar bien nuestra casa aunque haga frío, la higiene de manos es imprescindible y taparse la boca al toser o estornudar, utilizar pañuelos que tiremos a la basura rápidamente... Y muy importante, evitar estar en contacto con las personas más vulnerables, mayores y niños.

Una vez que la infección respiratoria ha llegado, ¿cómo afrontarla? Pues con calma y paciencia. Es importante saber que el virus tiene un proceso que se prolongará, al menos, una semana. Si la situación médica no se complica, la recomendación es hidratarse y descansar todo lo posible.

Hay que acudir al médico si las condiciones físicas del paciente empeoran o no mejoran pasado este tipo. Si la fiebre persiste, por ejemplo. En cualquier caso, la recomendación es no saturar los servicios sanitarios de urgencias si no es necesario.