6 pasos para hacer marketing digital y conseguir resultados reales en tu tienda online

Montar una tienda online es solo el primer paso. Si no trabajas su visibilidad, es como abrir un negocio en mitad del desierto. El marketing digital es la herramienta que te permite atraer visitas, convertirlas en clientes y, lo más importante, hacer crecer tu ecommerce.

¿No sabes por dónde empezar? Aquí tienes una hoja de ruta sencilla, clara y efectiva para que lo pongas en práctica desde ya:

Paso 1: Construye una buena base digital

Antes de pensar en campañas o redes sociales, asegúrate de que tu tienda tenga lo esencial:

Una web funcional, rápida y adaptada al móvil.

Fotografías de producto atractivas y de calidad.

Textos claros que generen confianza.

Un proceso de compra fácil, seguro y transparente.

Tu web es tu escaparate. Si no está bien cuidado, perderás ventas aunque el resto de la estrategia sea impecable.

Paso 2: SEO para aparecer en Google

El posicionamiento orgánico (SEO) es una de las herramientas más rentables: no cuesta dinero y da resultados duraderos.

Claves básicas para empezar:

Investiga qué buscan tus clientes con herramientas como Google Keyword Planner o Ubersuggest.

Optimiza títulos, descripciones y contenidos usando esas palabras clave.

Añade un blog con consejos, guías o ideas relacionadas con tus productos.

Cuida las URLs y etiquetas de cada página.

Si vendes camisetas personalizadas, un artículo como "10 ideas originales para regalar camisetas personalizadas" puede atraer muchas visitas.

Paso 3: Email marketing, tu mejor aliado silencioso

Lejos de estar obsoleto, el email marketing sigue siendo uno de los canales con mayor retorno de inversión.

¿Por qué te conviene usarlo?

Te permite comunicarte directamente con tus clientes.

Puedes automatizar mensajes de bienvenida, carritos abandonados o promociones.

Ideal para fidelizar y mantener el contacto con tus compradores.

Instala un formulario para captar emails y ofrece algo a cambio (descuento, sorteo, guía...). Herramientas como Mailchimp, Acumbamail o Brevo son perfectas para empezar.

Paso 4: Redes sociales, tu escaparate moderno

No hace falta estar en todas, pero sí en las que está tu público. Elige bien y crea contenido útil y visual:

Instagram: Perfecto para moda, decoración o comida.

Facebook: Muy útil para público adulto o local.

TikTok: Si tu producto puede viralizarse entre los jóvenes.

Pinterest: Ideal para inspiración visual (hogar, DIY, regalos...).

Ideas de publicaciones:

Vídeos con el uso real de tus productos.

Opiniones de clientes.

Contenido “detrás de las cámaras”.

Sorteos, encuestas o consejos útiles.

No vendas en cada post. Informa, inspira o entretén.

Paso 5: Publicidad online para acelerar resultados

Cuando tengas una base sólida, invierte en publicidad para multiplicar resultados.

Canales recomendados:

Google Ads: Para aparecer cuando buscan tus productos.

Facebook e Instagram Ads: Buena segmentación y visibilidad.

Google Shopping: Muestra tus productos con foto y precio directamente en el buscador.

Consejo para empezar:

Invierte poco al principio y prueba varios formatos.

Dirige la publicidad a una landing page pensada para convertir.

Mide todo: clics, ventas, coste por conversión, etc. Paso 6: Mide tus resultados y mejora

En marketing digital, lo que no se mide, no existe. Necesitas saber qué funciona y qué no para seguir creciendo.

Indicadores clave:

Visitas a tu web.

Tasa de conversión.

Carritos abandonados.

CAC (Coste por Adquisición de Cliente).

LTV (Valor del Cliente a lo largo del tiempo).

Herramientas útiles: Google Analytics, Hotjar, Google Search Console. Bonus: Estrategias que puedes añadir más adelante:

Marketing de contenidos: Artículos, guías y vídeos que educan y atraen clientes.

Colaboraciones con influencers: Especialmente microinfluencers de tu nicho.

Automatización y CRM: Herramientas como Hubspot o ActiveCampaign para gestionar clientes.

Remarketing: Publicidad para usuarios que ya han visitado tu tienda. Tu tienda online necesita una estrategia digital clara

El marketing digital no es un extra, es una parte esencial del negocio. No necesitas grandes inversiones, solo constancia y estrategia.

Empieza con estos seis pasos, adáptalos a tu realidad y ve creciendo poco a poco. Porque en el mundo digital, cada acción cuenta. Y cuanto antes empieces, antes verás resultados.