Tensión en el juicio por el crimen de Cuzcurrita: Los acusados se enzarzan en plena sala

Un agente de la Guardia Civil, perteneciente a la Policía Judicial, ha confirmado ante el Juez que "desde el primer momento se vio" que el crimen del hostelero de Cuzcurrita -ocurrido la noche del 1 al 2 de mayo de 2023 en su domicilio- "no fue cosa de una sola persona, fue golpeado por dos personas".

Es más, como relata, "fue premeditado y la víctima, Guillermo Castillo, no pudo defenderse debido a la inmediatez de los golpes".

El agente ha justificado esta postura porque califica como "muy difícil" que "una sola persona" pudiera arrastrar el cuerpo de la víctima tras los golpes, que se produjeron en la puerta del domicilio de la víctima y "lo pusiera en la posición en la que se encontró en el baño".

La tesis defiende así que "hubo dos personas" y, como matiza, "no hubo más. Guillermo no tuvo posibilidad de pedir auxilio ni de protegerse". Además, considera que, después de todos los indicios, el crimen estaba "premeditado, no fue un impulso".

Según las inspecciones realizadas, el agente considera que aquella noche cuando se produjo el asesinato del bodeguero "uno le arrastró con los brazos hacia atrás y otro le siguió golpeando".

También afirma que la primera agresión que sufrió la víctima en las puertas de su domicilio "fue inmediata". Posteriormente, "le dejaron encerrado y con grilletes puestos en las manos, no pudo escapar".

TESTIGO PROTEGIDO

El Policía Judicial de la Guardia Civil, encargado de las diligencias y firmante como secretario de las actuaciones, ha indicado también en su declaración la importancia de un testigo protegido, que está en paradero desconocido, y que situó a las dos personas en el lugar de los hechos aquella noche.

Ha explicado que, tras los hechos, "una persona contactó con nosotros para aportar información sobre la investigación y mucho de los datos que nos ofreció, vimos que son compatibles con los indicios que estamos teniendo".

Como ha relatado ante el Juez "esa persona es un testigo protegido. Nos dijo que conoce a una persona que le comentó directamente a él que había cometido un asesinato y que se encontraba mal por ello".

La pareja de uno de los acusados de la muerte violenta del hostelero Guillermo Castillo ha explicado que ambos lo mataron porque se lo había dicho a ella la Guardia Civil y ha recalcado que "van a pagar los dos: uno por tonto y el otro por bobo".

La Audiencia de La Rioja ha acogido la segunda jornada del juicio con tribunal popular por el crimen de Castillo, ocurrido en su casa de Cuzcurrita del Río Tirón en la madrugada del 2 de mayo de 2023.

Durante la declaración de esta mujer, quien vivía en Pradillo con el acusado de 39 años, se ha reproducido una conversación telefónica de ambos, en la que ella decía sobre el otro procesado, de 54 años y vecino de Logroño, "que tenga la boca cerrada, con tal de librarse él es capaz de decir que habéis matado al papa".

En relación a la incriminación de ambos en el asesinato de Castillo, ha dicho que lo comentó porque el otro acusado "es un chivato, una perra como se dice en la cárcel", por lo que éste ha protestado durante el juicio y le ha replicado que ella no le conocía de nada.

Cuando la mujer ha defendido a su novio, ambos acusados se han levantado de sus sillas y se han enzarzado, pero los cuatro agentes de la Policía Nacional que los custodian los han separado y los han sentado a una mayor distancia entre ellos.