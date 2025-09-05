Llevan a un desguace de Logroño una furgoneta destrozada y se encuentran algo único: "Desde Valencia"

La inflación disparó las visitas a los desguaces en los últimos años. En algunos negocios han notado un aumento entre el 20% y el 30% en la petición de piezas de chapa y motor. Estos lugares se han revitalizado también a través de las redes sociales con ejemplos como el de este vídeo viral en TikTok donde se encuentran algo único en una furgoneta destrozada.

Estos contenidos demuestran el sorprendente fenómeno viral que nos permite ver los recovecos de una industria que, año a año, mueve cerca de 600.000 coches, según datos de la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso. Los desguaces tienen un tirón inusual en redes sociales.

En el caso de Desguaces Logroño, Paula Garijo, a sus 25 años se ha convertido en una habitual de los muros de Facebook e Instagram de los apasionados del motor. Su empresa, con 20 años de trayectoria, 300.000 piezas almacenadas, decidió que fuese su cara visible de centros como este que mueven millones de euros.

Es una industria a la que prestar atención. Cada año son retirados en España unos 700.000 coches del parque automovilístico, de los cuales 150.000 tienen menos de 15 años y sus piezas son reutilizables como recambios, según la compañía de software, datos y servicios integrados de vehículos Solera.

un desguace

De acuerdo con esta misma empresa, la economía circular del recambio ecológico del automóvil podría alcanzar una facturación de 900 millones de euros, lo que supondría un 10% del dinero movido por el sector del recambio en nuestro país. Porque no solo se hace a través de los desguaces, sino también con la compraventa online.

La reparación de un vehículo puede suponer un gran desembolso y, para evitar grandes gastos en un contexto de elevada inflación, muchos conductores acuden a los desguaces que, en ocasiones, son la opción más económica para su bolsillo. Alguien, cuando necesita un recambio, va directamente a uno de estos centros o pide a su mecánico que lo haga él.

Aunque depende de la pieza, muchos conductores compran repuestos porque ven un ahorro importante que puede oscilar entre el 40% y el 60%. Un faro de luces xenón puede costar nuevo 800 euros y en el desguace lo tenemos por unos 120 euros. En el caso de un motor, el ahorro puede llegar hasta los 8.000 euros.

La petición de piezas en estos centros creció con los problemas de las fábricas para recibir compuestos tras el estallido de la guerra o con el parón mundial que provocó la pandemia. La crisis de los microchips y la falta de semiconductores lastran la fabricación de coches nuevos, así como la incertidumbre económica actual.

"Desde Valencia"

"Yo me iba a ahorrar enseñaros esta L200 porque mirad que mal está", comienza su vídeo Paula, "pero es que me he encontrado una sorpresa, una sorpresa monísima": "Esta furgoneta ha venido desde Valencia con cuatro gatitos". La trabajadora del desguace de Logroño asegura que va a hacer "la buena acción del día y les van a encontrar familia".

En el vídeo viral de TikTok muestra cómo consigue que adopten a los animales que se encontró en la Mitsubishi L200 que llegó destrozada al desguace de Logroño y, además, hace un aviso: "Ojito, encontrarte cuatro gatitos en un coche, son cosas que pasan, pero es un desorden. No abandonéis a los animales".