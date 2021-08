Ya se conocen a los posibles vendimiadores de las Fiestas de San Mateo 2021 de Logroño

Un total de once personas, 7 mujeres y 4 hombres, se han presentado como candidatos a vendimiadores de las 64 Fiestas de la Vendimia Riojana de San Mateo 2021 de Logroño. A mediados de este mes, se reunirá el jurado y se dará a conocer a la pareja seleccionada en un acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño.

Los perfiles de las personas candidatas son los siguientes:

Abel Alonso Santolaya, 18 años

Estudiante del Grado de Lengua y Literatura Hispánica. Aficionado a la lectura y al baloncesto.

” Sería un honor poder representar a mi ciudad en una festividad tan señalada. También me presento a vendimiador para cumplir el deseo de mi madre. Siempre quiso presentarse, pero no le fue posible. Me gustaría honrarla desde el puesto de vendimiador”.

Andrea Morán Couceiro, 19 años

Estudiante de TCAE Aficiones: deporte, música, bailar, jota

“Me presento para disfrutar las fiestas de una manera especial y demostrar que los jóvenes estamos involucradas en transmitir nuestras cultura y tradiciones”.

Beatriz Pascual Ortigosa, 35 años

Trabaja como controladora de accesos en una instalación deportiva

“Me gustaría disfrutar de la cultura riojana y sobre todo vivir las fiestas patronales de una manera especial y tener el honor y el orgullo de poder representar a todos los logroñeses que nos han dejado en este año tan duro para todos”.

Isaac Martínez Espinosa, 39 años

Historiador y divulgador en Urraca Historiadores y Rioxa Nostra. Le gusta la lectura, la radio, pasear y viajar.

“Han sido años complicados en los que todos hemos perdido familiares, amigos y empleos. Aquellos que hemos vivido estas cosas terribles no queremos que la gente pase lo mismo, queremos darles esperanza y eso es lo que yo aportaré”.

Marco Alexander Pineda Tapia, 23 años

Camarero. Practica boxeo y toca la trompeta

“Me presento porque me siento muy bien acogido en la ciudad y quiero sentir el orgullo de representar a los logroñeses y logroñesas en las próximas fiestas”.

María del Pilar Laencina Tome, 32 años

Desempleada. Le gusta cantar, bailar, leer, ver películas, viajar y pasar tiempo con su familia.

“Creo que tengo mucho que aportar tanto a la ciudad como a los ciudadanos. Soy logroñesa a mucha honra y para mí sería un sueño poder ser vendimiadora”.

Mario Beisti Royo, 44 años

Funcionario interino de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Es aficionado al deporte, al arte, a la lectura de poesía y la novela negra. También a las relaciones sociales, a mi familia y a apoyar a personas con dependencia.

“Sería el mayor orgullo, como logroñés, honrar a San Mateo, patrón de los mercaderes, en nuestras fiestas más reseñables. Este anhelo lo poseo desde hace muchos años”.

Marta Gil Riva, 24 años

Maestra de Primaria. Le gusta viajar, el deporte, los animales, escuchar música, hacer manualidades y compartir momentos con las personas que quiere.

“Ser vendimiadora es un sueño que tengo desde pequeña. Estoy muy orgullosa de mi tierra y así lo transmito en todo momento”.

Rocío Moreno Mejía, 60 años

Psicóloga. Le gusta bailar, leer, viajar y esquiar.

“Me encanta participar en todo tipo de fiestas, celebraciones y compartir el floclore y cultura riojana”.

Rocío Pérez Pellejero, 28 años

Desempleada. Le gusta leer, ver series de televisión, viajar, nadar y bailar y quedar con los amigos.

“Ser vendimiadora es algo que quiero ser desde pequeña”.

Ruth Meiro Álvarez, 31 años

Peluquera canina. Le gusta hacer rutas en moto y andar en bicicleta por el monte.

“En mi imagen se va a ver reflejada la ilusión de un niño, el nerviosismo de un adolescente, la alegría de un adulto y la emoción de un mayor”.