La vendimia en Rioja ya tiene fecha de comienzo: Cómo afecta el calor extremo a la salud del viñedo

La bodega cooperativa Viñedos de Aldeanueva, de Aldeanueva de Ebro, iniciará la vendimia con la recogida de uva de la variedad tempranillo blanco el próximo lunes, 18 de agosto. Un año más, esta cooperativa riojana es la más madrugadora, la primera

El director general de esta cooperativa, Abel Torres, explica en COPE Rioja que la fecha de comienzo de esta campaña se ha decidido en una asamblea de socios, una vez analizados los resultados de la última analítica de las viñas testigo, que sirven de control.

COPE Abel Torres, director general de Viñedos de Aldeanueva de Ebro

Así, a las seis de la mañana del lunes 18 se prevé arrancar la primera jornada de la vendimia en esta cooperativa, que con 3.000 hectáreas de viñedo es la más grande de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja.

La recogida de uva arrancará en Viñedos de Aldeanueva de manera selectiva, por parcelas, sobre unas 220 hectáreas de tempranillo blanco, repartidas entre los términos municipales de Aldeanueva de Ebro y Alfaro.

Torres ha detallado que, debido a las altas temperaturas registradas en los últimos días, que "podrían haber afectado negativamente a la uva y haber acelerado un poco más su maduración", se había considerado fijar el inicio de la vendimia esta misma semana, el miércoles 13 o el jueves 14.

Sin embargo, tras estudiar los resultados de las analíticas de las viñas, se ha comprobado que ha subido entre medio grado y siete décimas respecto a la semana pasada, ha precisado.

Son días "de preocupación" en el campo. "Los viticultores están nerviosos y ya deseando comenzar con la vendimia", explica.

se recomienda regar las parcelas de tempranillo blanco

La uva y la planta, en cuanto a hoja, "están aguantando muy bien", ha dicho, por lo que se ha optado por postergar el inicio de la vendimia unos días y, además, al ser festivo en Aldeanueva de Ebro el viernes 15, los trabajos tendrían menos continuidad.

Para que la uva "aguante" mejor estos últimos días y mantener frescura se ha recomendado regar todas las parcelas de tempranillo blanco, cuya vendimia se prolongará la próxima semana, tras lo que se prevé empezar, a partir del 25 de agosto, con las variedades verdejo y viura.

estado de maduración de uva tinta

También se han realizado ya analíticas de maduración de uva tinta, como tempranillo, que "evolucionan a buen ritmo", para planificar la vendimia en las parcelas que estén más adelantadas.

Torres ha explicado que "el nivel de acidez es muy bueno, de momento es alto, a pesar de que había miedo de que cayera, con un nivel de sanidad del viñedo excepcional".

reducción del 20%

Esta campaña se prevé menos cosecha y una merma importante, de entre el 15 y el 20 por ciento de los 20 millones de kilos que suele recoger esta cooperativa, "sobre todo en el tempranillo tinto", ha indicado.

Ha confiado en la viña aguante bien en las próximas semanas, ya que "no se sabes muy bien cómo reaccionará a todos estos días acumulados de temperaturas altas".

Sin embargo, gracias a la pasada primavera, tan lluviosa, han quedado reservas en las raíces y la planta está aguantando mejor que otros años de más sequía.

La climatología de finales de agosto y en los primeros días de septiembre determinará la maduración total del fruto en la DOCa Rioja, que comparten las comunidades de La Rioja, País Vasco y Navarra.