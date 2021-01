Urkullu apoyó a Rusia en la semifinal contra España de la Eurocopa 2008, "porque no jugaba Euskadi"

Posiblemente es uno de los partidos más perfectos, de más nivel y de más calidad de la Selección española de fútbol en su época dorada entre 2008 y 2012.

España se plantó en la semifinales de la Eurocopa 2008 después de haber eliminado a Italia en los penaltis la noche que cambió la historia del fútbol español. Era la penúltima batalla antes de llegar a la gran final y el rival ya era conocido, Rusia, ya que se la había goleado en el debut del campeonato por 4-1.

Pero como todo, no hay dos noches iguales, en el fútbol tampoco hay dos partidos iguales. Pero en aquella ocasión el segundo superó al primero y la Selección de España volvió a golear a Rusia 3-0 en uno de sus mejores partidos de la historia. La Selección llegaba a la final de la EURO 2008 por la puerta grande.

El 29 de junio de 2008 jugó la final contra Selección de fútbol de Alemania en el Estadio Ernst Happel de Viena venciendo por 0-1 con un gol anotado por Fernando Torres en el minuto 33. Así pues España se convirtió, después de 44 años, en campeona de la Eurocopa 2008.

Urkullu: "Como no juega Euskadi, voy con Rusia en la Eurocopa"

El ahora lehendakari Iñigo Urkullu, en 2008 presidente del PNV, afirmaba en la televisión pública vasca (ETB) días antes de la semifinal que apoyaba a Rusia en aquel partido contra España justificando su afirmación en que la selección de Euskadi no estaba presente en la cita continental.

"No puedo apoyar a Euskadi, así que entre las cuatro selecciones que quedan, yo me quedo con Rusia", aseguró Urkullu durante una entrevista en el programa de la ETB 'Políticamente incorrecto'. Sobre Rusia Urkullu señaló que era el equipo que mejor jugaba: "Apoyo a Rusia sólo porque juegan bien". El líder peneuvista comentó para proseguir explicando que no tiene que ver con cuestiones ideológicas relacionadas, por ejemplo, con el marxismo.

Pedro Sánchez se compromete a agilizar la oficialidad de la selección vasca de fútbol

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, han coincidido en la necesidad de impulsar el desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika y de las trasferencias previstas, en cuyo contexto han ratificado que en marzo se traspasará la gestión de los centros penitenciarios.

La resolución "con carácter de urgencia" de algunas de esas transferencias pendientes han ocupado gran parte de la reunión mantenida por ambos en el Palacio de la Moncloa, la primera desde junio de 2018 y que se ha alargaba durante dos horas.

Asimismo, el lehendakari ha obtenido el compromiso de Sánchez de que se agilizarán encuentros bilaterales entre los departamentos competentes en tramitar asuntos pendientes, en concreto en materia de Infraestructuras, Participación en Europa, Oficialidad de las selecciones vascas, Nueva Ley Audiovisual y concertación pendiente de nuevos impuestos en el marco del Concierto Económico.