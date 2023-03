Lo de "partido a partido" lleva la firma de Diego Pablo Simeone. Otro Diego, Urdiales de apellido, es más de tarde a tarde. Festejo a festejo. "Porque debo poner la mirada siempre y fijar la atención en la próxima corrida. De nada me sirve pensar ahora en el día 19 de marzo en Arnedo, o en las tardes de Sevilla y Madrid, porque mi próxima cita es este sábado (11 de marzo) en Valladolid o el lunes 13 en Castellón".

El diestro riojano ha concedido una entrevista telefónica este viernes a COPE Rioja, en la que, ante esta nueva temporada que acaba de comenzar, ha reconocido que sólo aspira a "seguir creciendo como torero y poder ahondar en el toreo que siempre he buscado y al final es el que me lleva a todos los sitios. Intentar mejorarlo y que cada momento sea más especial. Al final eso te da lo demás. Si te pones a hablar friamente y con números, también sueño con abrir la puerta grande de Castellón, Sevilla, Madrid y todo lo que venga. Pero pensando en el resultado no llega. Todo eso viene pensando en el camino, en cada momento, en poder sentir delante de los animnales cosas especiales que te llenen a tí para poder llegar a la gente".

"Llego a este momento bastante bien. Me he preparado mucho y, afortunadamente, la lesión que arrastraba ya es parte del olvido", confiesa Diego. "He pasado un buen invierno en el campo y he tenido muy buenas sensaciones".

Mañana sábado, 11 de marzo, tiene un festival benéfico en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. El día 13 torea en Castellón. El próximo domingo en Arnedo, su casa. Luego Guadalajara el día 25. El 26 de marzo tiene festival en Ricla. En abril hará el paseíllo dos tardes en la Real Maestranza de Sevilla, y luego tiene otras dos en 'Las Ventas', Madrid, el 27 de mayo y el 1 de junio.





Pero es que empezó la temporada en Valdemorillo el pasado 5 de febrero, y luego ha pasado ya por Nerva, en Huelva, el 12 de febrero en un festival matutino; Bujalace, en Córdoba, el día 19, donde cortó dos orejas, por cierto; el 25 estuvo en Navalcarnero, y el 4 de marzo volvió a desorejar un novillo en la Línea de la Concepción.

"Lo cierto es que estoy muy ilusionado esta temporada, en la que no sé si torearé más o menos que el año pasado. Depende mucho de cómo se vayan desarrollando las cosas y de si estás a la altura o no" reconoce el de Arnedo, al que ya esperamos en su tierra con una enorme expectación, como así lo demuestra el hecho de que ya esté todo prácticamente vendido para el mano a mano del próximo 19 de marzo en el 'Arnedo Arena (17 horas) con el peruano Roca Rey.