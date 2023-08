Unos 8.000 cazadores riojanos estrenan la media veda por la Virgen en una temporada sin codorniz

El inicio de la media veda para este martes, día de la Virgen, supondrá el arranque de la temporada de caza para los alrededor de 8.000 riojanos que tienen licencia. Este año tendrán que asumir que una de las especies que marcan esta actividad en estas fechas, la codorniz, casi es inexistente en el campo riojano, algo que contrasta con la sobrepoblación de conejo.

Desde el martes 15 de agosto hasta el 7 de septiembre (los martes, jueves, domingos y festivos) en La Rioja se pueden abatir las especies autorizadas de caza menor, con la excepción de la paloma, que comienza cinco días después, y el conejo, que se autoriza a cazar más tiempo, hasta el 24 del mes próximo.

Además, existen otras regulaciones específicas para algunas especies, como la perdiz roja o la becada, y después se incorporarán a la caza las esperan en puesto o las especies “mayores”.

Las diferentes situaciones de población de las especies marcan la dinámica de la caza “porque la caza de la codorniz es algo que se espera todo el año, pero su presencia este año es casi testimonial, con lo que mucha gente no saldrá al campo” ha explicado a COPE el presidente de la Federación Riojana de Caza, Eduardo Cornejo.

Espera que sí se aproveche este periodo “para hacer una caza de gestión” del conejo que “es algo que antes en la media veda no se hacía” pero “es necesario porque hay mucho y genera muchos problemas en La Rioja”, ha incidido.

“Tenemos que asumir que la situación ha cambiado, que la codorniz no ha criado por la sequía y el adelanto de las cosechas y con la perdiz pasa algo parecido, no hay buenas perspectivas, mientras que el conejo es un problema que tenemos que resolver” y que “no es único, porque lo que ya vemos en La Rioja es que los jabalís y los ciervos bajan a cultivos a los que antes no llegaban”, ha alertado.

La temporada de caza comienza en La Rioja con el “foco” puesto en los cazadores, a los que algunas asociaciones animalistas culpan de ser uno de los “lobbys” que propiciaron la reciente derogación de la Ley de Protección de los Animales de La Rioja.

“Sé que se nos va a mirar con lupa”, asume Cornejo, aunque reclama “el dato real de esa idea que se ha difundido de que los cazadores abandonamos a los perros cuando acaba la temporada”. Una idea que considera “una barbaridad” porque “los primeros que tenemos en perfecto estado a los perros somos los cazadores y no tenemos ningún tipo de interés ni en su maltrato ni en abandonarlos, eso es algo que hay que perseguir”, ha subrayado el presidente de la Federación Riojana de Caza.

“La ley que se derogó había surgido sin el consenso de todos los colectivos implicados y estaba enfocada a las mascotas, no a los animales de trabajo o de caza”, repite Cornejo, en la idea que ha expresado en las últimas semanas. Está a favor de “regular el cuidado y el bienestar de los animales” pero “no por igual para todos” y “hacer una ley obviando las diferencias que hay es hacerlo mal y generar más problemas, como había ocurrido”, asegura.

Reconoce que “piratas hay en todos los sitios y en todos los sectores” y “es posible que entre ocho mil cazadores haya alguien que haga las cosas mal” pero “eso tiene que ver con su comportamiento y no con ser cazador” y además “nosotros somos los primeros en perseguir el maltrato” a los animales, ha concluido.

