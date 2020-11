'Locos en Alabama' fue la primera película como realizador del español Antonio Banderas. Se rodó en 1999 y le sirvió al malagueño como plataforma para terminar de conquistar, cinematográficamente hablando, los Estados Unidos.

Hoy, 21 años después de aquello, es precisamente ese mismo estado, situado al sureste del país, desde el que dos científicos españoles dan respuesta, a través de la plataforma Facebook, a multitud de cuestiones relacionadas con la pandemia de COVID.

Beatriz León (bióloga, doctora en Inmunología y Biología Molecular y profesora en la Universidad de Alabama)y André Ballesteros (licenciado en Biología y Doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid) trabajan en Birmingham, la ciudad más poblada del estado. Y los dos consideran esa red social como el vehículo perfecto para aportar veracidad en tiempos de falacias. Porque no hay nada mejor que datos científicamente contrastados para combatir las 'fake news'.

COPE Rioja ha hablado en exclusiva con ambos el 12 de noviembre y fruto de esa conversación hemos descubierto que una vacunación generalizada de la población supondrá el final de la pandemia, si bien no la extinción del virus. Que la vacuna para los niños tardará un poco más porque la pobación infantil no se ha incluido en los ensayos clínicos. O que todavía no hemos pasado lo peor de la segunda ola porque los virus respiratorios se ven reforzados en invierno.

Por su parte, André Ballesteros afirma que será ciencia la que nos libre de esta pandemia, que sabemos muy poco de las consecuencias sanitarias de la COVID o que la gripe no afectará tanto este año a la población por las medidas preventivas que estamos tomando contra el coronavirus.

La herramienta perfecta para transmitir conocimiento

Hay quien considera las redes sociales como un mero instrumento de entretenimiento, sin más utilidad práctica que la de permitir asomarse a una ventana virtual para poder satisfacer su curiosidad sobre muy diversos temas.

Sin embargo, hay personas que como André y Beatriz ven en Twitter, Facebook, Tik Tok o Instagram la herramienta perfecta para divulgar y compartir conocimiento.

Junto a ellos, varios investigadores, profesores y científicos animados por una amiga común oriunda de la misma ciudad riojana (Alfaro) que Beatriz, han constituido un grupo para dar respuesta a multitud de cuestiones relacionadas con la salud. Especialmente con la pandemia de COVID.

Una ventana abierta a la CIENCIA

"La ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real". Esa es la frase del físico Max Planck (1858-1947) que franquea la entrada a este grupo privado de Facebok, constituido el pasado 13 de septiembre y en el que ya se encuentran a diario más de 1.500 miembros.

Su nombre es 'Alfaro con la ciencia' y fue creado por la alfareña Blanca Avin, en colaboración con su amiga y paisana Beatriz.

También forman parte del grupo André Ballesteros, esposo de esta última; Amaya Blanco, también Bióloga y Doctora; Mario Martínez, Biólogo y Doctor en Medicina; Óscar Wonka, licenciado en Ciencias Ambientales o Elisa Castillo, licenciada en Biotecnología.

Todos ellos responden amablemente a las decenas de preguntas planteadas periódicamente en este foro, cuyo único requisito exigido para poder entrar es el del "respeto".