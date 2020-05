Una caravana de unos 300 vehículos colapsa el centro de Logroño

El centro de Logroño ha quedado colapsado minutos después de las doce del mediodía. Las principales calles de la capital han sido testigo del rugir de motores, del sonido del claxon de vehículos y de los gritos contra la gestión del Gobierno durante esta pandemia.

Y es que varios cientos de personas, en una caravana compuesta por unos trescientos coches coches, motos y alguna bicicleta han secundado en Logroño la marcha convocada por Vox en diferentes ciudades españolas para protestar por la gestión del Gobierno en la pandemia de coronavirus.

Esta caravana, controlada por un amplio dispositivo policial, ha recorrido varias calles del centro de Logroño mientras los coches hacían sonar sus claxon y, algunos, a través de megafonía, hacían sonar el himno de España o el "Viva España" de Manolo Escobar.

A lo largo del recorrido, la comitiva ha encontrado los aplausos de númerosas personas que querían acompañarles y que ondeaban banderas de España. Entre los comentarios que hemos escuchado encontramos la reflexión que hacía en voz alta una de las personas que apoyaba desde la acera: ¿quién decía que no había gente de Vox en Logroño?

La marcha ha contado con el apoyo de centenares de personas, desde las aceras de las calles, que animaban a los conductores y agitaban, en muchos casos, banderas de España, a lo que han respondido de la misma manera muchos de los integrantes de la caravana.

La manifestación se ha desarrollado sin incidentes, a pesar de que en algunos momentos los manifestantes se han cruzado con grupos de jóvenes que, desde las aceras, les han increpado e, incluso, uno ha salido a su paso portando una bandera de la República.

Vox en La Rioja ha recordado que esta protesta se ha convocado "por la libertad, que se ha visto coaccionada durante dos meses por este Gobierno del bulo y la mentira" porque "lleva meses mintiendo y ocultando acuerdos con terroristas y golpistas".

Aseguran que esta movilización "no es solo de Vox, sino de miles de ciudadanos que luchan por sus derechos, por su libertad y porque Sánchez pague las nóminas y se vaya".

Vox pide "sensatez para los próximos días" ya que, para ellos, prolongar el estado de alarma "no tiene ningún sentido si no se hacen test masivos para controlar esta pandemia" y "aunque no se pueda hacer a todo el mundo un test, los sanitarios y las fuerzas de seguridad han estado desprotegidos" y para ellos habría que disponer de ese tipo de pruebas.