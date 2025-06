Tres tesis de la UR estudian nuevas vacunas y sistemas de detección de cáncer

La Universidad de La Rioja ha presentado nuevos avances en la lucha contra el cáncer que han logrado en el ámbito de la terapia dirigida, la inmunoterapia, las vacunas terapéuticas probadas en ratones y la detección precoz de la enfermedad los grupos de Investigación Química Biológica (QuiBi), y Diseño y Estructura de Glicopéptidos con Relevancia Biológica (Glycopep4life).

Fruto de este trabajo llevado a cabo en los laboratorios de Química han defendido su tesis recientemente y obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja la sevillana Marina Salas Cubero, contratada gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con financiación proveniente de la recaudación obtenida en la Carrera de la Mujer; el asturiano Óscar Suárez García, contratado gracias a un proyecto nacional, y el griego Foivos Sokratis Lazaris, contratado a través de un proyecto europeo.

Desarrolladas en el Departamento de Química y el Instituto de Investigación en Química de la Universidad de La Rioja (IQUR), las tesis plantean avances fundamentados para poder impulsar la transferencia del laboratorio al mundo sanitario; y han sido dirigidas por Francisco Corzana López, Esther Jiménez Moreno, Héctor Busto Sancirián, Fayna García Martín y Jesús Manuel Peregrina García.

En España, el cáncer representa uno de los principales desafíos de salud pública, con una incidencia creciente que se traduce en más de 280.000 nuevos casos diagnosticados anualmente.

Los tipos más comunes incluyen los de colon y recto, mama, pulmón y próstata. Esta situación subraya la urgencia de desarrollar terapias más efectivas y herramientas de diagnóstico precoz que mejoren la supervivencia y calidad de vida de los pacientes.

Los avances en la investigación de los grupos de investigación de la Universidad de La Rioja QuiBi y Glycopep4Life, de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer (AEEC), la Agencia Estatal de Investigación y el Programa Europeo ITN, representan un enfoque fundamentado e innovador de diferentes estrategias en la lucha contra el cáncer.

En definitiva, estos hallazgos proporcionan la base para poder seguir desarrollando nuevas terapias y herramientas de diagnóstico para poder impulsar la transferencia del laboratorio a la clínica.

UR Avances en la lucha contra el cáncer

TERAPIA DIRIGIDA | MARINA SALAS CUBERO

La sevillana Marina Salas Cubero ha llevado a cabo su tesis doctoral titulada 'Desarrollo de nuevos conectores auto-inmoladores basados en reacciones de fragmentación y ciclación para aplicaciones de terapia dirigida', gracias a un contrato predoctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

En su investigación doctoral, Marina Salas explora la terapia dirigida, que permite transportar el fármaco anticancerígeno a la célula tumoral mediante una molécula con una alta afinidad y selectividad hacia una diana presente en células cancerosas.

Estás moléculas con alta afinidad pueden ser anticuerpos o péptidos específicos y actúan como vehículos inteligentes, llevando al fármaco exclusivamente al tumor; pero, para todo ello, la conexión entre el vehículo y el fármaco es fundamental.

En su tesis, Marina Salas Cubero ha desarrollado dos tipos de conectores, denominados auto-inmoladores, que liberan el fármaco solo cuando detectan enzimas concretas (como proteasas o glicosidasas) que están muy presentes en las células tumorales.

Además, estas enzimas actúan como tijeras moleculares que cortan el conector y liberan el fármaco justo donde es necesario que actúe. Ambos conectores han sido evaluados con éxito sobre células vivas, demostrando su potencial para mejorar la selectividad y eficacia de los tratamientos.

Dirigida por Francisco Corzana López y Esther Jiménez Moreno, la doctora Marina Salas Cubero ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título por su tesis.

INMUNOTERAPIA | ÓSCAR SUÁREZ GARCÍA

El asturiano Óscar Suárez García ha obtenido el grado de doctor por la Universidad de La Rioja gracias a su tesis titulada 'Vacunas contra el cáncer con diseño guiado por estructura basadas en glicopéptidos soportados en nanopartículas diversas', en la que aborda otra vía prometedora para combatir el cáncer, como es la inmunoterapia.

La inmunoterapia es una estrategia que activa las propias defensas del cuerpo para atacar las células tumorales. Los grupos de Investigación QuiBi y Glycopep4life de la UR llevan varios años desarrollando diversos glicopéptidos derivados de la mucina-1 (antígenos).

Estos antígenos actúan como vacunas terapéuticas, es decir, entrenan al sistema inmunitario para que reconozca y ataque al tumor ya existente; pero, para ello, es fundamental la presencia de una especie de lanzadera molecular que transporte al antígeno, que genera la respuesta inmunitaria, y potencie su acción.

Como resultado de su investigación doctoral, Óscar Suárez ha logrado la unión de antígenos a nanopartículas de sílice, que además permiten seguir el recorrido de la vacuna dentro del cuerpo, mostrando que estos nuevos compuestos generan una respuesta inmunológica eficaz.

Además, ha desarrollado estrategias para que el antígeno permanezca más tiempo activo en el organismo, reemplazando algunos aminoácidos naturales por otros artificiales. Esta estrategia también ha mostrado ser efectiva en la generación de anticuerpos específicos contra células tumorales en ratones.

Dirigida por Héctor Busto y Fayna García, el doctor Óscar Suárez ha obtenido la calificación es de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título por su tesis.

VACUNA Y DIAGNÓSTICO PRECOZ | FOIVOS S. LAZARIS

El griego Foivos Sokratis Lazaris ha llevado a cabo su tesis doctoral titulada 'Structure-based design of unnatural glycopeptides for cancer diagnosis and therapy' centrada en el diseño de una vacuna que genera una respuesta inmunitaria robusta en ratones y produce anticuerpos capaces de reconocer células cancerígenas humanas.

Su investigación doctoral parte de otra metodología para hacer llegar los antígenos a su destino mediante proteínas que además sean altamente inmunogénicas. Estas características las cumple la proteína CRM197, una versión modificada y no tóxica de la toxina diftérica.

Como resultado de su tesis doctoral, Foivos S. Lazaris ha logrado unir antígenos artificiales a esta proteína con el resultado de una vacuna probada en ratones que, en modelos de adenocarcinoma de colon y cáncer de páncreas, ha demostrado ser eficaz tanto en aplicaciones profilácticas como terapéuticas, ralentizando significativamente el crecimiento de los tumores en ambos casos.

Además, en su tesis aborda otra faceta fundamental en la lucha contra el cáncer como es el diagnóstico precoz; para lo cual ha trabajado con un antígeno natural que actúa como un anzuelo, capaz de atrapar los anticuerpos que el cuerpo empieza a producir en las primeras fases del desarrollo tumoral.

Este antígeno ha sido modificado químicamente para mejorar ese anzuelo, aumentando su capacidad para capturar un mayor número de anticuerpos. Este avance representa un paso prometedor hacia herramientas más sensibles y eficaces para la detección temprana del cáncer.

Dirigida por los doctores Francisco Corzana y Jesús Manuel Peregrina, el doctor Foivos Sokratis Lazaris ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título por su tesis.