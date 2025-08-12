Tres incendios más activos en La Rioja: Fuego en Gimileo, Fonzaleche y Treviana
Los servicios de emergencias de La Rioja trabajan este martes en la extinción de otros tres incendios, declarados en Gimileo, Fonzaleche y Treviana, según ha informado el Gobierno regional.
En las últimas horas, se han declarado otros cuatro fuegos en distintos puntos de la comunidad, lo que ha obligado a activar el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOCAR).
Ya se ha logrado extinguir un incendio forestal en Munilla, controlar dos en Viniegra de Abajo y Albelda de Iregua y los bomberos aún luchan para apagar otro fuego en Mansilla, que sigue activo.
Para el incendio de Gimileo están movilizados tres agentes forestales, un camión autobomba y Bomberos de Logroño; en Fonzaleche trabajan Bomberos del CEIS de Haro; y en Treviana Bomberos del CEIS de Nájera.