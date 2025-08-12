COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

Tres incendios más activos en La Rioja: Fuego en Gimileo, Fonzaleche y Treviana

Los servicios de emergencias de La Rioja trabajan este martes en la extinción de otros tres incendios, declarados en Gimileo, Fonzaleche y Treviana

Incendios activos en La Rioja
00:00
Aritza Burgoa

Incendios activos en La Rioja: Situacíón en Fonzaleche 

Rocío Ruiz

Logroño - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Los servicios de emergencias de La Rioja trabajan este martes en la extinción de otros tres incendios, declarados en Gimileo, Fonzaleche y Treviana, según ha informado el Gobierno regional.

En las últimas horas, se han declarado otros cuatro fuegos en distintos puntos de la comunidad, lo que ha obligado a activar el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOCAR).

Ya se ha logrado extinguir un incendio forestal en Munilla, controlar dos en Viniegra de Abajo y Albelda de Iregua y los bomberos aún luchan para apagar otro fuego en Mansilla, que sigue activo.

Para el incendio de Gimileo están movilizados tres agentes forestales, un camión autobomba y Bomberos de Logroño; en Fonzaleche trabajan Bomberos del CEIS de Haro; y en Treviana Bomberos del CEIS de Nájera.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 12 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking