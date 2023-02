Más de 200 tractores ya están apuntados a la gran movilización del campo riojano en Logroño

ARAG-ASAJA ha anunciado hoy el lema de la 'tractorada' que se ha convocado el jueves 2 de marzo en Logroño ante el "hartazgo del sector agrario por una crisis económica y social que va en aumento": 'El campo necesita hechos, las palabras no alimentan'.

El slogan trata de explicar los motivos y consecuencias que han situado a los agricultores y ganaderos en una situación de difícil rentabilidad y, en algunos casos, continuidad profesional.

ARAG-ASAJA ha mostrado su confianza en que el éxito de la tractorada, para la que ya están apuntados más de 200 tractores, "invite a las administraciones a pasar de las palabras a los hechos con medidas concretas que favorezcan que el mundo rural siga vivo y sea rentable". La tractorada arrancará a las 10,00 horas desde el Palacio de los Deportes y trascurrirá por la calle Clavijo y avenida Salustiano Olózaga, hasta alcanzar la calle Chile, Gran Vía y la rotonda del monumento al Labrador desde la que la marcha de tractores llegará y concluirá en el Espolón.

ARAG-ASAJA convoca a todas las personas, profesionales del campo y ciudadanos en general, que quieran apoyar este acto de protesta en El Espolón ya que no habrá marcha a pie durante el recorrido. Entre los motivos que han llevado a la organización agraria a adoptar esta decisión están las mismas reivindicaciones que se trasladaron hace más de un año por todas las OPA y sobre las que, "no solo no se han producido avances, sino que la situación del sector ha empeorado".

En concreto, se han referido a los bajos precios, la falta de control de la Ley de la Cadena Alimentaria, las obligaciones de la nueva PAC, el incremento desorbitado de los costes de producción, los daños por la fauna silvestre, la ausencia de una política fiscal de discriminación positiva con las explotaciones familiares arraigadas en el territorio, la anulación de la tramitación de la Ley de Agricultura del Parlamento o el problema del lobo, entre otros.