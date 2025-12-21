El trabajo de la Guardia Civil que pone coto a la venta de droga durante Navidad: 2.800 dosis de cocaína menos en el mercado riojano y navarro

La Guardia Civil ha dado por finalizada la operación 'Esquecer', que se ha saldado con el desmantelamiento total de dos puntos de venta de cocaína al menudeo en Calahorra (La Rioja) y Azagra (Navarra). Como resultado, ha sido detenido un varón de 31 años, de nacionalidad colombiana, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de cocaína. Además, se han dictado órdenes de búsqueda y detención para un varón y una mujer, de 33 y 38 años, por su presunta participación en los hechos.

El operativo ha permitido la incautación de 2.825 dosis de cocaína, con un valor estimado en el mercado ilícito de 67.833 euros. Según los investigadores, la sustancia estaba destinada principalmente a abastecer el consumo durante las celebraciones navideñas, un periodo en el que la demanda suele aumentar. Esta actuación responde a los esfuerzos continuos de la Guardia Civil por combatir el narcotráfico en La Rioja Baja, una zona donde los traficantes ocupan rápidamente el espacio dejado por operaciones anteriores.

El origen de la investigación

La investigación se inició el pasado mes de junio, cuando agentes del Área de Investigación de Calahorra detectaron la presencia de numerosos consumidores en las calles Ruiz y Menta, Paletillas y la plaza Montecompatri. Ante estos indicios, se establecieron dispositivos de vigilancia con la colaboración de la Policía Local. Estas actuaciones permitieron identificar a los presuntos autores: un varón y una mujer residentes en Calahorra que contaban con la ayuda de un familiar domiciliado en Azagra para distribuir la cocaína.

Un 'modus operandi' muy discreto

El seguimiento determinó que los sospechosos actuaban a cualquier hora, siempre bajo demanda, contactando con los compradores a través de aplicaciones de mensajería instantánea. Los intercambios se realizaban con extrema discreción, simulando gestos cotidianos como un saludo para entregar la droga y recibir el dinero. De esta manera, buscaban eludir la acción policial y no levantar sospechas entre los viandantes, realizando las transacciones cerca de las zonas vigiladas o del comercio donde trabajaba la mujer.

Entrada, registros y detención

Ante la proximidad de las fechas navideñas, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en tres inmuebles de Calahorra y uno de Azagra. En la operación se detuvo a uno de los implicados y se incautaron dos bloques de cocaína en roca, 36 dosis ya preparadas, 5.810 euros en efectivo y diversa documentación. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra, que decretó su ingreso en prisión.

En el dispositivo participaron 35 efectivos de la Guardia Civil de distintas unidades, como la USECIC, patrullas de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico con perros detectores de drogas. La coordinación con la Policía Local fue fundamental para garantizar la seguridad y el éxito de la intervención.