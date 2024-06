Todo lo que necesitas Saber para la EBAU de La Rioja 2024

Los estudiantes riojanos son los primeros en examinarse, junto con los madrileños, es un momento crucial para los estudiantes de 2º de Bachillerato. Este año, La Rioja, junto con Madrid, será una de las primeras comunidades en realizar los exámenes, 1.540 alumnos, 200 más que el año pasado, se presentan en La Rioja. De este examen saldrán los profesionales del futuro y muchos pelean por conseguir esa nota media tan esperada. Para que te hagas una idea, el que quiera ser médico deberá sacar un 13,3 sobre 14. Si quieres ser ingeniero industrial, entre un 12.5 y un 10 según la universidad. Estrés, ansiedad y muchas ganas de que todo acabe pronto. El premio un gran verano y un futuro prometedor.

Los alumnos están pasando un último fin de semana de repaso aunque los expertos avisan que guarden tiempo para el descanso, haber descansado lo suficiente es clave para hacer un buen examen. Horas previas antes de la prueba, puede que surjan algunas dudas, ¿puedo llevar típex?, ¿y lápiz?

Normas a tener en cuenta en la EBAU La Rioja 2024





Llegar pronto es primordial, al menos media hora. Los retrasos pueden hacer que no te dejen entrar al examen. Por supuesto, deja el teléfono móvil en la mochila y apagado, al igual que cualquier dispositivo electrónico.

En cuanto al material permitido en la EBAU, asegúrate de llevar varios bolígrafos de tinta azul o negra, es lo único con lo que podrás escribir en el folio del examen. No se permiten otros colores ni lápices para las respuestas finales, aunque sí puedes utilizar lápices para hacer borradores no se tendrán en cuenta como respuestas a la hora de corregir el examen. Es mejor estar preparado con más de un bolígrafo para evitar cualquier imprevisto. No está permitido el uso de típex, si te equivocas, es mejor que taches y dejes clara la respuesta correcta en la línea siguiente.

En algunas asignaturas se permiten calculadoras científicas pero deberan ser no programables. Es importante que verifiques si tu modelo está permitido. Además, en asignaturas como Dibujo Técnico, podrías necesitar reglas, escuadras, cartabones y compases. Consulta las instrucciones específicas de cada examen para asegurarte de llevar todo el material necesario.