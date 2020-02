Los entrenadores son tan buenos o tan malos como los resultados que cosechen y Miguel Sola no ha podido superar la mala racha de resultados que encadena el CD Calahorra, así que ha sido cesado. Hay que recordar que el navarro ascendió al equipo, el CD Calahorra pasó varias eliminatorias de la Copa del Rey y en la temporada pasada realizó una gran campaña. De poco ha servido. Los resultados mandan, y en el fútbol de las rentas no se vive. Ahora el equipo intentará cortar la mala racha de resultados en la Liga y ayer la directiva tomaba la drástica decisión de cesar a Sola. El recambio, aunque no es oficial, tras varias reuniones será el riojano Diego Martinez, ex del Naxara y del Izarra.

Sola, destituido como técnico del CD Calahorra

Por lo demás, el Balonmano Logroño juega a las 19:30 horas ante el Cuenca, un equipo difícil que siempre resulta complicado para los riojanos. Ambos equipos están jugando en competición Europea, así que la recuperación de los jugadores por el apretado calendario de los partidos es la clave, ambos jugaron el sábado. Y Nacho Hernando se proclamó en Tokio triple campeón del mundo de cross en raquetas de nieve.

Foto: Correrenlarioja.com. Nacho Hernado compitiendo

Elba Parmo conseguía en Salamanca el campeonato de España Sub 23 en los 60 vallas. Elba está teniendo un comienzo de temporada espectacular. Y Marta Castroviejo batía en Barcelona el sábado el récord de La Rioja de media maratón que ella misma poseía.