'Sin miedo': El método definitivo de Rafael Santandreu para vencer al miedo

El Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales de Logroño acoge esta tarde, a las siete y media, un nuevo capítulo del Aula de Cultura de la UNIR y Diario La Rioja, que va a contar con la intervención de uno de los psicólogos más reconocidos de nuestro país.

Una persona que hace años nos enseñó 'El arte de no amargarse la vida', nos invitó a ponernos 'Las gafas de la felicidad', nos explicó 'Cómo ser feliz en Alaska' y nos contó que 'Nada es tan terrible' en la vida como para no poder superarlo si nos lo proponemos de verdad.

Hoy, lunes, 20 de junio, Rafael Santandreu llega a Logroño con su último libro bajo el brazo, que se titula 'Sin miedo'.









PREGUNTA: ¿A quién va dirigido este libro?

RESPUESTA: Fundamentalmente a todas aquellas personas que tienen un problema serio con sus emociones, cuando estas se han desbocado, se han vuelto locas. Sucede en el caso del trastorno de ataques de ansiedad o en el TOC (trastorno obsesivo-compulsivo); también en el caso de la hipocondría (el miedo exagerado a las enfermedades) o en cualquier tipo de miedo irracional. Pero en general está dirigido a todo el mundo que quiera superar sus miedos. Porque en el fondo de todas nuestras limitaciones, de todas nuestras inquietudes y obsesiones, está el miedo.

PREGUNTA: ¿Qué es el trastorno por ataques de pánico?

RESPUESTA: Es un problema por el que las personas sienten ataques repentinos de miedo y síntomas físicos como ahogo, palpitaciones, mareos muy fuertes y, sobre todo, una ansiedad tremenda que les lleva a pensar que se van a morir o les va a pasar algo dramático. Es como si, de repente, te encontrases con un tigre en una habitación sin escapatoria y temieses por tu vida. Y eso te sucede de forma impredecible.

PREGUNTA: ¿Y hay mucha gente que tiene esos ataques de miedo?

RESPUESTA: Sí. Sobre todo con la pandemia han subido muchísimo y en el último año, un 16% de los españoles han tenido al menos uno. Casi 1 de cada 5, ¡imagínate! Y piensa que es una cosa bastante horrorosa que puede cronificarse y complicarte mucho la vida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PREGUNTA: ¿Cómo de complicado puede llegar a ser?

RESPUESTA: Pues puede llegar a darte cada día, incluso varias veces al día; y entonces, tomarás tranquilizantes para mejorarte y, al final, no podrás ir a trabajar. Mucha gente tiene miedo a salir de casa, alejarse de su zona de confort, conducir, coger el metro, el tren, estar en sitios muy concurridos, etc. Conozco el caso de una persona que llevaba 20 años sin salir apenas de casa por miedo a los ataques de ansiedad. Sentía que si salía de casa y le daban por la calle, nadie le iba a poder socorrer rápido. Pero esos ataques también se producían en casa, todos los días. Vivía en un infierno, tomando siete pastillas tranquilizantes al día, pero aun así estaba muy mal.

PREGUNTA: ¿Y el TOC, qué es?

RESPUESTA: El trastorno obsesivo-compulsivo es cuando la persona tiene una preocupación en bucle; por ejemplo, le entra en la cabeza que podría haberse contaminado con gérmenes al sentarse en el sofá de casa (donde alguien se ha sentado antes) y la preocupación le persigue hasta que no lo limpia todo de forma obsesiva. O se le mete en la cabeza la duda: «¿Sería capaz de suicidarme?» Y entonces, está todo el día con esa duda que le atormenta, y lo pasa fatal. Intenta razonar que nunca lo haría, pero no puede dejar de pensar y asustarse por esa duda irracional. A todos nos ha pasado quedarnos un poco bloqueados con una preocupación; por ejemplo, por un examen médico del que todavía no tienes los resultados. Y te preocupas por la posible enfermedad una y otra vez y ya no quieres pensarlo más pero no puedes dejar de hacerlo. Pues la persona con TOC tiene eso cada día, todos los días. ¡Qué tormento, ¿verdad?!

PREGUNTA: ¿Por qué sentimos miedo las personas?

RESPUESTA: Existen miedos irracionales o excesivos y miedos racionales y suaves. Los segundos son buenos, te previenen de las amenazas auténticas. Los irracionales son una tortura y no sirven para nada. Y esos miedos irracionales son debido a un fenómeno que en psicología llamamos “miedo al miedo”, o el círculo vicioso del temor. Si tienes miedo a los gatos, no pasa nada. Con alejarte de los gatos, se acabó el problema. Pero si le coges miedo a algo interno, como que tu corazón vaya demasiado deprisa, uff ¡tienes un problema! Porque sentirás que el corazón va deprisa y eso te asustará; pero ese miedo a su vez hace que el corazón vaya más deprisa, lo que aumenta el miedo y eso acelera el ritmo del corazón, en un bucle malévolo. Es decir, hay miedos que se retroalimentan y no puedes escapar de ellos porque, a diferencia del gato, tu corazón, tu cuerpo, ¡te acompaña a todas partes!

PREGUNTA: ¿Los miedos irracionales son una trampa mental?

RESPUESTA: ¡Eso es! Y le puede pasar a cualquiera. Yo he conocido a gente muy valiente como bomberos o policías que han experimentado un síntoma corporal parecido a un ataque al corazón y, a partir de entonces, han desarrollado una terrible ansiedad por miedo a sufrir un ataque al corazón, que en realidad solo es producto de su mente. Y fue por eso, porque les sorprendió la sensación, se asustaron y de repente esa cosa loca creció y creció.

PREGUNTA: ¿Y cómo se curan los miedos excesivos o irracionales?

RESPUESTA: Perdiéndole miedo al miedo. A base de una técnica que llamamos exposición: es decir, exponiendo al paciente a todo aquello que le provoca el miedo hasta que tu mente se desensibilice. Increíblemente, la mente aprende y el miedo desaparece.

PREGUNTA: Usted menciona en su libro la metáfora de la cloaca. Cuéntenosla.

RESPUESTA: La metáfora de la cloaca describe un fenómeno que todos hemos experimentado alguna vez, aún sin saberlo: “la desensibilización neuronal de los estímulos negativos”. Esto es, después de una exposición masiva y continua a un estímulo nocivo (como puede ser el pestilente olor de una cloaca en el caso de los trabajadores de la limpieza de una ciudad), el cerebro elimina la percepción negativa (y esos mismos trabajadores pueden comerse tranquilamente su almuerzo sin sentir nauseas). Pues lo mismo pasa con la ansiedad; exponente a ella, una y otra vez, piérdele el miedo a que controle tu vida, y acabarás por doblegarla y no sentirla.

PREGUNTA: ¿Es posible no tener miedo a nada?

RESPUESTA: No, porque el miedo es algo natural y bueno. Pero sí que puedes minimizarlo mucho; esto es, sentirlo muy poco en tu vida y que casi no moleste. Por ejemplo, aprender a no tenerle miedo a la muerte o a la enfermedad (o casi); no sentir demasiado miedo a un despido laboral o a un abandono sentimental; no tener miedo a hablar en público, etc...