Sillas salvaescaleras: La solución de 'Imcalift' para todo tipo de viviendas (y bolsillos)

Para muchas personas, las escaleras suponen un gran obstáculo en sus viviendas y, a cierta edad, además, entraña un riesgo.

Este último martes de junio ha pasado por COPE Rioja Eduardo Azcona, técnico comercial de la empresa navarra Imcalift Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad.





PREGUNTA: ¿Qué soluciones ofrece Imcalift en estos casos?

RESPUESTA: En Imcalift llevamos más de 20 años dedicados al sector de la elevación y nos toca acudir habitualmente a casas en las que viven personas mayores que bajan con gran dificultad las escaleras. Siempre con el miedo a sufrir una posible caída. Entre las soluciones que ofrecemos están las sillas salvaescaleras, las plataformas o los ascensores unifamiliares. Aunque la instalación de un ascensor es la solución más completa, también es la más costosa porque requiere proyecto, realización de obras, más tiempo… Por eso, en muchas ocasiones, la instalación de una silla salvaescaleras es la mejor solución porque es lo más rápido, sencillo y económico.

PREGUNTA: ¿Cómo son las sillas salvaescaleras, qué características tienen?

RESPUESTA: Las sillas salvaescaleras se desplazan a través de un raíl que va fijo a la escalera, a los peldaños (no toca ni paredes ni barandillas) y la silla permite a sus usuarios acceder sentados a las distintas plantas de la vivienda con total seguridad y comodidad. Cuando no se usa, la silla se pliega fácilmente para dejar el paso de la escalera y cuenta con numerosos sistemas de seguridad. Por ejemplo, estos equipos llevan instaladas unas baterías internas, que incluso permiten que la silla siga funcionando ante inesperados apagones o cortes de luz, por lo que son plenamente fiables y seguras para su uso en cualquier situación. Además, se adaptan a cualquier tipo de escalera, por compleja que sea. Y es importante destacar que su instalación es rápida y limpia ya no requieren la realización de obras. Una vez que está todo fabricado (quiero recalcar que cada raíl es distinto de una escalera a otra y la programación de la silla es personalizada para cada escalera), por eso cuando ya está todo fabricado, como está a medida, en una sola mañana se instala y ya queda lista para funcionar.

PREGUNTA: ¿Cuántos modelos hay de sillas salvaescaleras?





RESPUESTA: Nuestro catálogo incluye gran variedad de sillas, para escaleras rectas, para escaleras con curvas, para escaleras de exterior (preparadas para la lluvia o inclemencias del tiempo)… En función de su escalera, nuestros técnicos en la visita que hacemos, que por cierto, es totalmente gratuita, le asesorarán sobre la mejor solución para su vivienda. El estudio, la visita y el presupuesto son gratuitos y sin compromiso.

PREGUNTA: ¿Qué precio puede tener una silla salvaescaleras?

RESPUESTA: El precio varía mucho en función de la escalera. Como se fabrica el raíl a medida, hay que tener en cuenta los metros de recorrido de la escalera, si tiene varias curvas, si es recta, si requiere varios aparcamientos… Pero para que se hagan una idea los oyentes, una silla de tramo recto puede rondar unos 2000 euros y una silla de tramo curvo a partir de 5.500 euros. En todos estos precios ya están tanto el iva como la instalación incluidos.

PREGUNTA: ¿Estos precios podrían beneficiarse de algún descuento o alguna subvención?

RESPUESTA: Si. Ambas cosas. Por un lado, existe la posibilidad de acogerse a las subvenciones, que requieren cumplir una serie de requisitos. En la visita que realizamos, ya le confirmamos al cliente si es viable o no solicitarla y qué pasos se deben seguir. Por otro lado, en cuanto al tema de descuentos, a día de hoy ponemos en marcha una promoción especial del 20% para todos los que nos soliciten información mencionando que nos han escuchado en Cope Rioja. Así que es buen momento para no dejar pasar esta oportunidad.

PREGUNTA: Aquellas personas que nos estén escuchando y deseen más información sobre los ascensores para unifamiliares o sobre las sillas salvaescaleras, ¿cómo pueden contactar con vosotros?

RESPUESTA: Pueden llamar ahora al teléfono 941 53 10 18 o a través de nuestra web www.imcaelevacion.es Nos encantará poder asesorarles y concertar una cita cuando lo estimen oportuno. Recuerden que el estudio, visita y presupuesto son gratuitos.