El Rubius no tributará en España: "Sé que habrá gente que me critique, hablan sin saber"

El popular youtuber conocido como "El Rubius" dejará de cotizar en España. Así lo ha admitido en uno de sus 'streams' en Twitch, se irá a Andorra este año, donde fijará su residencia.

"Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí", ha dicho el joven youtuber, de 30 años. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", añadía el Rubius que ahora sigue los pasos de otros creadores youtubers de contenido como son Willyrex, Vegetta o The Grefg, que ya residen y cotizan en Andorra desde hace un tiempo.

Andorra es uno de los países de la Unión Europa en los que menos se graban impuestos como el IRPF, que según los tramos, en nuestro país puede llegar a ser del 52% pero, en Andorra, su máximo sería del 10%.

Esta decisión llega en plena polémica al recuperarse en 2021 un vídeo de otro youtuber, Ibai Llanos, que en 2018 se mostró partidario de pagar en España más impuestos si se gana más dinero.Ibai Llanos está a favor de tributar en España y no en paraísos fiscales como Andorra.

Rubén Doblas Gundersen, el Rubius, lo tiene decidido, "me voy a mudar con mi señora, ya por fin está decidido. A una casa muy bonita, cerca de las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio", confiesa el conocido youtuber y streamer a través de un directo en Twitch.