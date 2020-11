Juan Vicente del Álamo Carranza nació en Logroño el 18 de octubre de 1960. Pero renació en Pamplona, en la Clínica Universidad de Navarra, el 27 de septiembre de 1990, el 1 de julio de 2003 y el 24 de mayo de 2012, fechas correspondientes a sus tres trasplantes de corazón que le han permitido prorrogar una vida no exenta de sufrimiento y sacrificio, pero también plena de afán de superación, amor sincero y solidaridad.

Una conmovedora historia que sedujo al realizador mexicano Santiago Vallado y que el gran público podrá disfrutar próximamente en formato documental.

"La historia de Juanvi me llegó a través de la asociación de trasplantados", recuerda Vallado a COPE Rioja. "Estaba realizando un trabajo sobre ello y fue allí donde me dijeron que contactara con él. Entonces le conocí. Sin embargo no fue hasta un viaje que realicé por el Norte de España con mi esposa cuando llegué a Logroño y en su restaurante, La Cabaña del Tío Juarvi, me contó realmente toda su historia".

El director explica que con su trabajo, titulado 'Rompecorazones', el mensaje que quiere trasladar al público "es el de que todos podemos cumplir nuestros retos, pequeños o grandes, si nos lo proponemos de verdad. De hecho, a mí me paso", confiesa. "De siempre me ha gustado correr. Y hasta que conocí a Juanvi corría un poquito siempre que podía. Desde entonces, he terminado tres maratones. Lo único que hay que hacer es proponérselo de verdad, cuidarse como hace él y entrenar".

En apenas 20 minutos de película, el emotivo documental refleja perfectamente el carácter abierto y sincero de su protagonista. "Lo que más valoro de Juanvi -concluye Vallado- es que nos abrió su corazón para contarnos una historia maravillosa. Y lo cierto es que siento una profunda admiración por él porque a veces nos quejamos de nuestros problemas sin reparar en que hay otros muchísimo más gravés que nos pueden ayudar a relativizar y a superar cualquier tipo de barrera".

Vivir por y para promocionar la donación de órganos

Juanvi ha hecho de su vida una lucha constante para incentivar la donación de órganos. "El cielo no los necesita y a nosotros, aquí abajo, nos hacen mucha falta", bromea el protagonista. "Además, me da mucha pena que se tenga que marchar gente sin tener las mismas oportunidades que he tenido yo".

'Rompecorazones' está felizmente casado con Ana Isabel Nicolás, 'Ani', con quien tiene dos hijas, Cecilia y Ana, y cuatro nietos, Joel, Oliver, Darío e Izán.

Junto a la primera ha disfrutado (y lo sigue haciendo) de los momentos más bellos de su vida y superado también las etapas más trágicas de su azarosa existencia, derivadas de su delicada salud.

"Mis problemas empezaron en 1978, cuando jugando al fútbol me rompí el menisco en un partido y esta lesión fue la que me salvó la vida, puesto que, a raíz de aquel suceso, me tuvieron que trasplantar el primer corazón", recuerda Del Álamo. "A partir de ahí mi vida tomó un rumbo inesperado. Sin embargo, esta enfermedad no me hizo tirar la toalla y una vez recuperado empecé otra vez a practicar deporte, tenis concretamente. Todo iba perfectamente pero, en una revisión rutinaria en el año 2003, me encontraron unos problemas en las coronarias y me tuvieron que volver a trasplantar otra vez. Y como no hay dos sin tres -ironiza- volví al quirófano, está vez por culpa de unos anticuerpos generados por mi propio organismo. En este último trasplante -recuerda con amargura- nadie daba un duro por mi vida. Me quedé sin fuerzas, apenas pesaba 50 kilos y casi perdí toda esperanza de vida porque no llegaba el corazón que necesitaba. Era tal mi desesperación -confiesa avergonzado en el documental-que se me envenenaba la mente y deseaba que llegara el fin de semana para que hubiera más accidentes de tráfico y así tener más oportunidades de recibir un corazón. Es duro decirlo, pero era así... Solo un milagro me podía salvar la vida... Y, gracias a Dios, llegó el 24 de mayo de 2012".

Después de aquello, Ani le tuvo que volver a enseñar a caminar porque estuvo prácticamente dos años en cama. En esa etapa incluso pilló una neumonía en la UCI que le dejó sin fuerza ninguna.

Contra todo pronóstico, y después de superar todas estas complicaciones, Juanvi sigue disfrutando de la vida y del deporte. "La verdad es que para mí, el deporte es tan importante como las medicinas que me veo obligado a tomar. Me gustaría decir que desde que me hicieron el primer trasplante, he participado en todos los juegos de trasplantados que se han organizado, tanto nacionales como internacionales, siendo ocho veces campeón de Europa, dos veces subcampeón del Mundo, cuatro veces campeón de España y una vez campeón Sudamericano en tenis y pádel. Unos juegos que son para incentivar la donación de órganos, tejidos y sangre, porque no hay que olvidar que todos estamos en la misma rueda y que unas veces nos puede tocar a unos y otras veces a otros".

Con cuatro órganos diferentes habiendo latido en su pecho, este auténtico 'As de corazones' sigue contagiando energía, simpatía, generosidad y valor. Todo un ejemplo de vida. Un auténtico 'Rompecorazones' que seduce con sus mejores armas: el optimismo, la fe y unas profundas ganas de seguir viviendo.