La Rioja reclamará a Brahim Ghali una factura de 45.600 euros por su hospitalización en Logroño

El Gobierno de La Rioja iniciará los trámites para reclamar judicialmente 45.658 euros al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por la atención que recibió mientras estuvo ingresado en el Hospital San Pedro de Logroño durante 44 días de 2021, aquejado de la covid-19.

El portavoz del Ejecutivo riojano y consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha confirmado este martes a EFE que, tras agotar el procedimiento administrativo para reclamar ese pago, el Gobierno regional acudirá a la Justicia para tratar de cobrar esta cantidad.

Ghali llegó a Zaragoza en un avión el 18 de abril de 2021, tras lo que fue trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana, donde permaneció hasta el 1 de junio bajo el nombre de Mohamed Benbatouche, al que inicialmente se reclamó esa cantidad.





El 2 de septiembre de ese mismo año, el hospital dio por finalizados los trámites para realizar el cobro por la asistencia sanitaria prestada a Mohamed Benbatouche, pero, al no localizarle ni saber su domicilio, el Gobierno regional remitió el expediente a sus Servicios Jurídicos.

Estos Servicios Jurídicos corroboraron que la identidad de la persona atendida era la de Brahim Ghali, por lo que consideraron procedente emitir una nueva factura por 45.658 euros a este nombre, aunque no les consta su domicilio. Domínguez ha explicado que la decisión de reclamar esta deuda por vía judicial, "en realidad, es una obligación", como en cualquier caso en el que se presta atención médica a personas que no tienen derecho a ella dentro del sistema sanitario español, "aunque lo que pasa es que, normalmente, las cantidades de estos procesos no son tan elevadas".





"Además, se presenta una reclamación porque el Juzgado tiene unas facultades que nosotros no tenemos, como es la del auxilio judicial internacional", ha detallado el portavoz, para quien "estamos hablando de un proceso que puede ser muy largo".