PP La Rioja advierte: "Andreu vulnera la separación de poderes y corrompe la democracia y las instituciones"

El Portavoz del Partido Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha acusado a Concha Andreu de “vulnerar la separación de poderes y corromper la democracia y las instituciones. El poder ejecutivo no puede ser quien determine y condicione la actividad del Parlamento. Resulta inaceptable legislar a la carta para beneficiarse en primera persona. El Reglamento se puede modificar, claro que sí, para mejorar la actividad del Parlamento, pero nunca para resolver un problema político como el que tiene el Gobierno de Andreu con la tránsfuga Romero”.

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas afirmaciones hoy, día 27, durante la rueda de prensa en la que ha denunciado que la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara planteada por el PSOE e IU, registrada el pasado día 23, “es una imposición autoritaria para, a la carrera y a toda velocidad (lectura única y por procedimiento de urgencia), cambiar unilateralmente el Reglamento para puentear su falta de mayoría en la Junta de Portavoces, a la que vacían de competencias”.

Con la propuesta del PSOE y de IU, la Junta de Portavoces, es decir los grupos parlamentarios que representan a la voluntad de los riojanos expresada en las urnas, “ya no van a poder aprobar el calendario de los plenos; que será acordado por Andreu; ya no podrán acordar ni tan siquiera el orden del día, que será acordado por Andreu; tampoco podrán, como hasta ahora, acordar que se celebre un debate especial sobre un tema específico, también será la propia Andreu la que decida”, ha señalado.

Para lograr ese objetivo, la propuesta socialista secundada por IU traslada las competencias que hasta ahora tenía la Junta de Portavoces a la Mesa del Parlamento, donde el PSOE e IU tienen mayoría. “De hecho, el Parlamento de La Rioja se convierte en una sucursal más, a modo de Dirección General, del Gobierno de La Rioja. Pretenden tener una oposición, que lidera el Partido Popular gracias a los 54.000 riojanos que nos respaldaron en las últimas Elecciones, controlada por el Gobierno. Pasamos de un Parlamento que controla al Gobierno a un Gobierno que controla al Parlamento, Andreu, la primera sanchista, profundiza en la deriva autoritaria de Sánchez, que ya ha obligado a intervenir al Tribunal Constitucional”, ha denunciado.

A su vez, ha subrayado que, para contentar a IU, otro de los artículos que plantea esta reforma es reducir de 3 a 2 el número de diputados necesarios para conformar grupo parlamentario, lo que permitiría al actual Grupo Mixto percibir 96.000 euros más en la próxima Legislatura. Garrido ha denunciado este comportamiento que ha calificado de “sabotaje parlamentario”.

En este sentido, ha apuntado que “no me imagino al PSOE de Ocón, Luena, Aldama o Martínez Sanjuán haciendo esto porque respetaban las instituciones, en cambio Andreu las sabotea. Dinamitó su Gobierno y ahora dinamita el Parlamento de La Rioja”. “Andreu está a la desesperada y si no se hace su voluntad cambia las normas. Todo por una tránsfuga. Nunca antes se había deteriorado tanto el Gobierno y el propio Parlamento, algo que no podemos permitir. Solicitaremos la modificación de la composición de las comisiones, que es donde se alcanzan los acuerdos en la tramitación de las leyes, para que reflejen la misma mayoría que en la Junta de Portavoces, para que el PSOE e IU no puedan imponer su criterio.

Una de las primeras decisiones que tomaremos a partir de mayo de 2023 es derogar estos cambios, nuestros servicios jurídicos ya estudian las consecuencias de esta propuesta de reforma que conocimos hace apenas unos días.