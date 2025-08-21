COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

Restablecida la circulación de trenes entre Zaragoza y Logroño suspendida por un fuego cercano a la vía

Restablecida la circulación de trenes entre Zaragoza y Logroño. El servicio se tuvo que interrumpir entre Rincón de Soto (La Rioja) y Castejón de Ebro (Navarra) por un incendio cercano que afectó a la catenaria

Estación de tren en Rincón de Soto

ADIF

Estación de tren en Rincón de Soto

Rocío Ruiz

Logroño - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La circulación ferroviaria entre Zaragoza y Logroño se ha restablecido este jueves después de que ayer tuviera que sufrir una suspensión.  

El servicio se tuvo que interrumpir entre Rincón de Soto (La Rioja) y Castejón de Ebro (Navarra) por un incendio cercano que afectó a la catenaria.

El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en una publicación en sus redes sociales que la circulación se ha restablecido ya este jueves, tras comprobar que la catenaria estaba en buen estado.

Adif estableció en la jornada de este miércoles un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por este incidente. 

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 21 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking