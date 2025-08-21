Restablecida la circulación de trenes entre Zaragoza y Logroño suspendida por un fuego cercano a la vía
Restablecida la circulación de trenes entre Zaragoza y Logroño. El servicio se tuvo que interrumpir entre Rincón de Soto (La Rioja) y Castejón de Ebro (Navarra) por un incendio cercano que afectó a la catenaria
Logroño - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La circulación ferroviaria entre Zaragoza y Logroño se ha restablecido este jueves después de que ayer tuviera que sufrir una suspensión.
El servicio se tuvo que interrumpir entre Rincón de Soto (La Rioja) y Castejón de Ebro (Navarra) por un incendio cercano que afectó a la catenaria.
El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado en una publicación en sus redes sociales que la circulación se ha restablecido ya este jueves, tras comprobar que la catenaria estaba en buen estado.
Adif estableció en la jornada de este miércoles un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por este incidente.
