El estado de las reservas de sangre en La Rioja: El grupo sanguíneo que necesita donaciones

La necesidad de sangre no entiende de vacaciones. Ni mucho menos. Accidentes de tráfico, operaciones quirúrgicas, partos que se complican, pacientes oncológicos...

En junio se produjo un marcado descenso de donaciones del 18,3% con respecto a mismo mes del 2024. En julio 10.3% la donación se incrementó gracias a los llamamientos efectuados. En lo que llevamos del mes de agosto se mantiene la tendencia del mes de julio, aproximadamente un 10% más, lo que permite mantener un stock adecuado, pero no nos podemos relajar.

Desde el 21 de junio hasta hoy, en comparación con el mismo periodo del 2024 se han obtenido un 3,6% más de donaciones con una cifra similar de componentes transfundidos, aproximadamente 1250 en ambos años.

Salud anima a donar sangre en verano, periodo en el que más de 750 pacientes necesitarán recibir transfusiones en La Rioja

reservas de sangre en la rioja

El director técnico del Banco de Sangre, Carlos Sola, actualiza en COPE Rioja el estado de las reservas de sangre en La Rioja. "Ahora mismo el stock está bastante decente porque hemos compensado lo que ocurrió en junio", asegura.

Debido al aumento de la oferta de ocio y tiempo libre, durante el verano suelen descender los niveles de reservas de sangre. Sin embargo, en esta época del año también se incrementan diferentes situaciones de emergencia como son los accidentes de tráfico, que pueden requerir la transfusión de muchas unidades de sangre.

La sangre tipo O negativo, también llamada "cero negativo", es un tipo de sangre especial porque puede ser donada a cualquier persona, independientemente de su grupo sanguíneo. A esto se le conoce como "donante universal". Por ese motivo, es también ahora la más necesitada.

COPE Grupos sanguíneos

Hay que recordar que algunos componentes sanguíneos, como las plaquetas, tienen una vida útil de 5 a 7 días. Por este motivo es fundamental contar con donaciones de manera constante para mantener un stock óptimo de reservas.

Para facilitar el acceso a la donación durante el verano, el Banco de Sangre ha organizado 140 campañas móviles en más de 50 municipios.

Todas las personas que deseen donar sangre en la unidad móvil pueden consultar su ubicación y horarios en la web del centro de transfusión.

Además, todos los donantes que deseen hacer uso de las instalaciones del centro de transfusión ubicadas en el Hospital Universitario San Pedro podrán donar de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 9 a 14 horas.

requisitos para donar sangre

La mayoría de las personas pueden ser donantes aunque deben contar con una edad comprendida entre los 18 y 65 años, pesar más de 50Kg y tener un buen estado de salud.

Por norma general, las personas que se han realizado tatuajes o piercings tienen que esperar cuatro meses para poder donar.

Se puede donar desde que se alcanza la mayoría de edad legal -18-, dado que la donación es un acto responsable y voluntario. A partir de los 65 años, una persona puede donar si es donante habitual y si el médico – en el momento en que va a hacer la donación- lo considera adecuado. Del mismo modo, se recomienda realizar la primera donación antes de los 60 años.

donaciones tras viajar a zonas de riesgo de virus por mosquito

Por cierto, La Rioja ya permite donar sangre de inmediato tras viajar a zonas de riesgo de virus transmitidos por mosquitos al realizar una nueva técnica diagnóstica.

Así, el Centro de Transfusión de La Rioja cuenta desde el pasado año con una técnica analítica que permite detectar la presencia de diferentes virus transmitidos por mosquitos, situación que ha reducido el tiempo de exclusión temporal para donar sangre.