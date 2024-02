Protesta de agricultores: ¿hay riesgo de desabastecimiento en La Rioja?

Las protestas de agricultores en La Rioja no solo están afectando a las carreteras, también a la productividad. En otros puntos de España como Málaga o Valencia, el desabastecimiento está empezando a hacerse notar pero en La Rioja, en la plaza de El Espolón, la crisis agraria se hace notar por los chalecos amarillos pero no por la falta de suministros. En el mercado de abastos de Logroño de momento todo funciona con normalidad.

Mari Carmen tiene un puesto de verduras y frutas en el mercado, casi todo lo cultiva ella, es verdura de kilómetro cero. Lo que sí hace kilómetros es porque no es época para cultivarlo aquí, como los tomates o los pimientos, que vienen del sur. Aun así, a ella no le preocupa la huelga del campo: “Tenemos de todo porque nuestro producto lo cultivamos nosotros, el tomate, el pimiento y la alubia verde vienen de Almería pero no nos está faltando”. En el momento en el que falten, tampoco pueden hacer nada al respecto porque no hay productos que puedan congelar: “Nosotros no tenemos cámaras, traemos el producto de un día para otro y no podemos amontonar”.

Mari Ángeles Collado piensa lo mismo. Ella atiende a sus clientas habituales una tras otra, con la paciencia de siempre. Cuando puede, le quita importancia a la amenaza del desabastecimiento a los micrófonos de COPE: “lo que es de fuera sí, pero lo nuestro no, lo bajamos del cortijo rápidamente. Lo que es de La Rioja no nos va a faltar”

Y no solo las verduras, los productos cárnicos que llegan todos los días a las carnicerías del mercado, llegan con normalidad. Álvaro corta filetes de una pechuga de pollo en el mostrador de la carnicería Lilí y explica que “de momento, en lo que es la carne, el producto fresco, nos sirven todos los días y no nos han dicho que pueda faltar”

Estos días en los que todos hablamos de agricultura, los productos del campo siguen llegando a nuestra mesa a pesar de los recortes. Aunque habrá que estar atentos, si las protestas continúan todo puede cambiar.