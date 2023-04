El presidente de la Asociación Riojana Amigos del Camino contento porque "abril ha sido un mes espectacular"

El presidente de la Asociación Riojana Amigos del Camino, Juan Cabrito, entidad que gestiona el albergue de peregrinos de Logroño, muestra en COPE su satisfacción por el número de peregrinos que transitan el Camino de Santiago a su paso por La Rioja.

Cabrito destaca este mes de abril y avanza que este número de peregrinos seguirá creciendo durante las próximas semanas. Un 70% de los peregrinos son extranjeros, siendo los Coreanos quienes lideran ese ranking tras el cierre total que han sufrido en sus fronteras en los últimos años.

El albergue de peregrinos de Logroño cuelga el cartel de "completo" casi todos los días. Se incrementan las llegadas a La Rioja procedentes de peregrinos de largo recorrido.

El camino de Santiago es la ruta o rutas que durante más de diez siglos han recorrido personas de toda condición que anhelaban llegar en peregrinación a la tumba del apóstol Santiago. Esta tumba o sepulcro es el origen y la meta de las peregrinaciones. No hay un solo Camino de Santiago, sino tantos como peregrinos.

El camino principal, más conocido como camino francés, discurre desde el Pirineo por: Roncesvalles, Pamplona, Puente la Reina, Logroño, Burgos, León y Santiago de Compostela. Se fraguó en los albores del siglo IX.

En el año 950, llega a Santiago el obispo francés Gotescalco de Le Puy (primer peregrino del que hay constancia histórica). En los dos siglos siguientes a la aparición del sepulcro del apóstol Santiago, se consolida el Camino de Santiago: se fijan distinta rutas, se levantan puentes, se construyen albergues, hospitales, monasterios y pueblos para atender las necesidades de los peregrinos, lo que contribuyó a dar seguridad a los devotos que iban a Santiago, constantemente atemorizados por los bandidos.

El Papa Calixto II institucionaliza el año Santo Jacobeo y su sucesor, Alejandro III ( 1159-1181 ),mediante la Bula Regis Aesterna, otorga la gracia del jubileo a los que vayan en peregrinación a Santiago los años en que el 25 de Julio coincida en Domingo, impulsando así las peregrinaciones a Santiago durante la Edad Media.

A principios del siglo XVI, por temor a las incursiones de los piratas ingleses en las costas gallegas, el obispo Juan San Clemente esconde el cuerpo del Apóstol y de sus discípulos en el ábside de la catedral.

Los restos permanecieron ocultos más de tres siglos, hasta 1884, fecha en que León XIII declara la autenticidad de los mismos, siendo venerados hasta la actualidad.

Consejos

Desde que el peregrino pone el pie en España, verá unas flechas amarillas que le guiarán sin ninguna pérdida hasta Santiago. Estas flechas las vera el peregrino en carteles, pintadas en piedras, paredes, árboles e incluso en el suelo, otras veces serán mojones de cemento.

No importa cómo estén indicadas, todas te llevaran hasta Santiago. Aunque el Camino está bien señalizado hay guías del Camino con mapas, distancias, historia y otros datos de interés; escoge la que más te guste, consúltala y procura hacer un programa de etapas pensando que lo aconsejable es andar entre 25 y 30 Km diarios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al comienzo, es conveniente preparar etapas cortas para que el cuerpo se vaya acostumbrando y poco a poco se haga a la idea de andar distancias mayores; normalmente, después de una semana, se pueden empezar a hacer etapas más largas.

Puedes programar algún día de descanso en la ciudad que más te guste o bien hacer una etapa corta ( 10-15 Km ), coincidiendo con el paso por los lugares que escojas para visitar; de esta forma puedes descansar sin perder el ritmo.

Para el entrenamiento, aconsejamos hacer salidas periódicas, aumentando gradualmente la distancia recorrida y, si fuera posible, realizarlas con todo el equipo imprescindible que piensas llevar; de esta manera, podrás comprender que, cuando pesa, lo “imprescindible” deja de serlo.

Haciendo el Camino

En verano, evita caminar durante las horas de más calor y procura empezar a andar lo más temprano posible. No olvides ponerte crema protectora para el sol.

Los primeros días, no camines muy rápido hasta que conozcas tu ritmo mas adecuado. No te olvides de que caminamos cuanto podemos y no lo que queremos. Si estás con un grupo de personas, procura adaptarte al ritmo de los más lentos, que en el Camino no es importante llegar primero, sino llegar. Si acudes a los refugios de peregrinos acepta lo que se te ofrece y agradece el esfuerzo de las personas que voluntariamente trabajan de forma altruista para ayudar al peregrino.

Colabora dejando, siempre, los refugios limpios y contribuyendo con un donativo que será uado para el mantenimiento del propio albergue. Por la noche, no te olvides que tienes que respetar el descanso de los demás. En los albergues el peregrino solo puede pasar una noche; en caso de dolencias consulta al responsable del refugio (hospitalero). Caminando por las carreteras, ten prudencia, no te olvides de que eres la parte más débil del Camino, camina siempre por la izquierda: de esta manera, podrás vigilar lo que pasa delante de ti.

Precauciones

Antes de empezar el Camino, hazte un reconocimiento médico para saber como está tu cuerpo. Evita tomar la ducha antes de andar, dado que la humedad deja la piel más sensible y expuesta a la formación de ampollas. Cuida bien los pies: es conveniente que por la mañana te des un masaje corto, pero enérgico de todo el pie y, después, extiendas en ellos un poco de vaselina neutra o polvos de talco para evitar roces. Usa plantillas de espuma que absorben el sudor y amortiguan el impacto. Párate cinco minutos cada hora a descansar, más sería perjudicial, pues se te enfriarían los músculos. Lleva siempre pequeñas provisiones en la mochila ( chocolate, frutos secos, quesitos, fruta, … ) El desayuno de la mañana hay que comprarlo la víspera, dado que los comercios están cerrados cuando los peregrinos empiezan a caminar