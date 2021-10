¿Por qué hay huevos de dos yemas?

Nuestro espacio gastronómico semanal de cada jueves se ha centrado este 7 de octubre en un producto indispensable en nuestra dieta. Es más. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que se trata de uno de los alimentos más completos que existen, no solo por su gran cantidad de nutrientes, sino también, y sobre todo, por su versatilidad en la cocina. Nos referimos al HUEVO.





Y de él hemos hablado con Paula Fontecha, de 'Granja Avícola Fontecha', un negocio familiar que inició su padre en Nájera (La Rioja) casi de forma artesanal a mediados de los años 80 y que hoy se ha convertido en una explotación avícola con más de 20.000 gallinas.

PREGUNTA: ¿Cómo fueron los inicios del negocio?

RESPUESTA: La granja se fundo en el año 1984, la fundó mi padre, Alberto Fontecha. Empezó en el viejo corral de mi abuelo, y junto con dos amigos metieron unas 20 gallinas. Lo tenían un poco como hobbie después de que salieran de trabajar. Hasta que un día mi padre decidió dedicarse a ello de lleno. Entonces lo acondicionó y empezó el solo la andadura. Mas adelante iría preparando los pabellones, el centro de clasificación y todo lo que hoy es Granja Avicola Fontecha, que cuenta con mas de 20000 gallinas .









P.- ¿Cómo se fue abriendo paso en el mundo comercial?

R.- El empezó buscando clientes por las casas. Hace 30 años todavía se estilaba la venta al detal, llamabas a los timbres y las señoras bajaban a por los huevos. También iba de pueblo en pueblo por los mercadillos, entonces los huevos se ponían en bolsas. Nada de estuches como estamos ahora acostumbrados. Con el paso del tiempo dejaría los mercadillos y la venta ambulante para dedicarse al pequeño comercio. Como son tiendas , bares, restaurantes…

P.- ¿Por qué ha continuado usted con el negocio?

R.- A mi me ha gustado desde siempre, todo el mundo del campo y los animales. Desde que era muy pequeña me pasaba los veranos ayudando a mi padre en la granja, aprovechando que tenía vacaciones. Cuando más disfrutaba era cuando íbamos a repartir, era lo que mas me gustaba, el trato con el cliente, que hoy por hoy sigo haciendo. Hasta que decidí seguir con el legado de mi padre.









P.- ¿Por qué recomienda a los consumidores comprar 'Huevos Fontecha'?

R.- Porque en un mismo producto tienes calidad, servicio y buen precio. Porque apoyas el comercio local, yo siempre he dicho que detrás del pequeño comercio hay muchas familias y mucho esfuerzo, que muchas veces no se ve recompensado. Porque nos esformazos día a día para que nuestro producto sea el mejor, cuidando nuestras gallinas y dando el mejor servicio a nuestros clientes. Y como no, porque Huevos Fontecha, los mejores hasta la fecha!

P.- ¿Por qué hay huevos blancos y morenos?

R.- El color del huevo depende del color que tenga la gallina que lo pone. Las gallinas blancas y negras ponen huevos blancos, y las marrones, morenos.

P.- ¿Por qué hay huevos de dos yemas?

R.- Ese es el primer huevo que pone la gallina. Cuando la gallina es joven, los primeros huevos que pone salen de dos yemas.



P.- ¿Se atreve con alguna receta?

R.- ¡Claro, cómo no! La del flan de huevo tradicional.

- Primero hacemos el caramelo. Ponemos el azúcar en un cazo y añadimos 2 o 3 cucharas de agua. El agua que cubra todo el azúcar. Encendemos el fuego y esperamos que se dore. Cuando el caramelo este dorado lo retiramos del fuego y lo hechamos en un molde.

- Preparamos el flan. En un bol echamos 5 huevos, nuestro producto estrella, añadimos leche condensada y lo batimos. Añadimos leche y seguimos batiendo. Cuando este todo bien mezclado lo echamos al molde y lo dejamos tapado.

- Cocinamos el flan. Introducimos el flan en una olla y vertimos agua hasta alcanzar unos 3 centrimetros del molde del flan.Tapamos la olla y encendemos el fuego. Cuando el testigo de la olla ha subido, bajamos un poco el fuego y lo dejamos unos 5 minutos, Retiramos la olla del fuego y esperamos que se enfríe un poco.

- A continuación vamos a desmoldear el flan. Abrimos la tapa y nos aseguramos de que se haya cocinadao bien. Después lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y lo metemos en la nevera unas 5 horas. Y listo!