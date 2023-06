¿Por qué no cantamos el himno de La Rioja?

El Himno de La Rioja, composición de Eliseo Pinedo López sobre los textos de José María Lope Toledo, no ha estado exento de polémica desde el momento de su concepción como Himno de la Provincia de Logroño en 1965. Además, se le achaca que no es conocido entre los riojanos, que no se puede cantar pues no tiene letra aceptada oficialmente y que la música no consigue su aceptación a la primera escucha, salvo en el estribillo.

Un artículo de Carlos Blanco Ruiz publicado en Dialnet trata el tema desde un punto de vista musical, más allá de las cuestiones legales, políticas o estéticas, con el fin de comprender la obra musical en sí. Teniendo esto en cuenta, podría afrontarse con una base fundamentada el problema y encontrar una solución al mismo.

