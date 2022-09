Policía Nacional presenta su Dispositivo de Seguridad con 300 agentes para las Fiestas de San Mateo 2022

La Jefatura Superior de La Rioja ha puesto en marcha el "Dispositivo de Seguridad" para garantizar una celebración segura de las fiestas de San Mateo, un dispositivo establecido entre los días 17 y el 25 de septiembre y en el que participarán de cerca de 300 agentes, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana de todos las personas que acudan a celebrar las fiestas Mateas.

La Jefatura Superior de La Rioja movilizará para las fiestas a Unidades de Guías Caninos, Desactivadores de Explosivos TEDAX-NRBQ, Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Caballería, Sistema de Detección e Inhibición de Drones y la Unidad de Medios Aéreos en sus modalidades de helicóptero y drones.

Además, se contará con policías de la Unidad de policías especializados de la Atención a la Familia y Mujer (UFAM), para prevenir acciones contra la libertad e integridad sexual.

Con el dispositivo formado por 300 agentes, adscritos a las cinco Brigadas Provinciales de la Jefatura Superior, también se reforzarán las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos que supongan grandes concentraciones de personas, así como las medidas de prevención en materia antiterrorista.

Este plan de actuación contempla por lo tanto la participación de diferentes unidades policiales para la prevención, control y respuesta ante altercados, criminalidad o amenazas terroristas; así como labores asistenciales o humanitarias, gran parte de los efectivos son agentes especializados en seguridad ciudadana, siendo el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de esta Jefatura Superior, que se reforzará con la participación en el Dispositivo de Seguridad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con sede en Navarra a los que hay que sumar entre otros los policías adscritos a la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano.

La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de esta Jefatura Superior será el lugar de referencia para la presentación de denuncias por parte de quienes sean víctimas de algún hecho delictivo, oficina que esta abierta 24 horas los 365 días del año. Junto a todas estas unidades, entre otros se desplegarán agentes del Servicio de Medios Aéreos para control aéreo y emisión de imágenes en tiempo real a los centros de control y supervisión establecidos, realizándose la coordinación del dispositivo por los diferentes operadores desde el Centro Inteligente de Mando Comunicación y Control (Sala CIMACC-091).

Estas unidades serán las principales responsables de garantizar el correcto desarrollo de los actos y la seguridad de los asistentes del 17 y 25 de septiembre. Todos los efectivos se desplegarán por la capital riojana en un nuevo ejemplo de experiencia y profesionalidad de la Policía Nacional a la hora de garantizar la seguridad de eventos y fiestas con gran afluencia de personas. Asimismo, en el marco de la prevención antiterrorista y estando actualmente en un Nivel de Alerta Antiterrorista 4, se llevarán a cabo controles selectivos de viajeros, documentación en estaciones de tren, autobuses y vía pública con la finalidad de prevención de los delitos, atención al viajero y control de la utilización de los medios de transporte. Todas las Unidades realizarán servicios fundamentalmente en los festejos taurinos, vaquillas, conciertos, casco urbano, recinto ferial, espectáculos musicales, casas regionales, Teatro Bretón, ferias e inmediaciones del Parque del Ebro.





Además, al igual que en todas las fiestas de San Mateo, todas las unidades colaborarán con la Policía Local de Logroño, en coordinación en las zonas conflictivas o de mayor afluencia de público para así garantizar la seguridad y normal desarrollo de todos los eventos programados.

CONSEJOS PARA EVITAR LOS ROBOS

Se recomienda a los riojanos y visitantes sobre la posible presencia de bandas organizadas que se dedican a robar teléfonos móviles durante las fiestas, aprovechando la gran cantidad de gente que acude a los diferentes eventos convocados.

En actos multitudinarios, por la relajación y la despreocupación de los efectos personales, los vecinos son más propensos a ser víctima de hurtos o robos, ya que esos momentos de distracción son aprovechados por los ladrones para sustraer teléfonos móviles, además de monederos y carteras.

Por ello, ofrece, a través de la web y las redes sociales municipales, una serie de recomendaciones que es conveniente tener en cuenta para que la alegría de las Fiestas no se torne en disgusto: guarda el teléfono en un lugar que no se pueda sustraer rápidamente, quizás, el bolsillo trasero del pantalón no sea el más adecuado, sto es especialmente importante en lugares abarrotados de público.

No lleves el móvil en mochilas o bolsos que no mantengas a la vista, ya que pueden desaparecer con todo su contenido; si estás tomando algo, no dejes el teléfono en la mesa del establecimiento, un pequeño despiste por tu parte es suficiente para facilitar el trabajo de los cacos; anota y guarda el IMEI de tu dispositivo, este número es necesario para denunciar el robo e inhabilitar el terminal, de forma que no sea posible su reventa, puedes obtenerlo marcando *#06# en tu teléfono. Bloquea la pantalla con las posibilidades que te dé tu terminal, si te lo roban, no podrán utilizarlo, aunque esté encendido; mantén las copias de seguridad actualizadas.

Perder el smartphone, es una gran faena, pero quizás es peor perder los contactos, fotos, vídeos... Con los dispositivos Android se puede hacer a través de tu cuenta de Google. Con un iPhone, se puede utilizar iCloud. Instalar una aplicación para localizarlo en caso de extravío. En teléfonos Android se debe activar la opción de "Encontrar mi dispositivo" y en teléfonos iPhone "Buscar mi dispositivo".

Con estas opciones activadas, se puede buscar el terminal si se ha perdido tanto desde otro teléfono como desde un ordenador personal. Si a pesar de todas las precauciones, te roban el móvil, llama a tu operador para que bloquee la tarjeta SIM, denuncia la sustracción en una Jefatura Superior de Policía o una Comisaria y cambia todas tus contraseñas.

APP ALERTCOPS

Los usuarios de dispositivos móviles pueden descargarse la aplicación digital, gratuita Alertcops, aplicación del Misterio del Interior. Mediante esta herramienta, cualquier persona, víctima o testigo, puede enviar alertas de seguridad geolocalizadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de forma rápida y sencilla, en caso de ser objeto de hurto, robo, agresión sexual o cualquier otro ilícito.

Además la nueva versión de la aplicación (APP) AlertCops, permite por primera vez a los ciudadanos enviar fotos y vídeos en directo de situaciones comprometidas, por lo que cualquier persona víctima o testigo de un hurto en estas Fiestas Mateas puede enviar cualquier fotos y videos, relacionada con diferentes hechos delictivos. La aplicación está disponible en 7 idiomas (español, euskera, inglés, francés, italiano, alemán y ruso) y cuenta con traducción instantánea de un chat en tiempo real en hasta 100 lenguas por lo que cualquier persona puede tener acceso.